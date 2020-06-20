購買香港口罩難度不高，但要找尋一個「高質素」口罩並不容易。早前《香港01》曾委託化學專家K Kwong博士，以盲測方式點評多款香港品牌口獲不少網民熱議。當中成績稍差的「愛的家Family Mask」更是網民焦點所在，因此K Kwong決定再次坊間購買以及於廠方面前檢測口罩質素如何。

早前《香港01》曾委託化學專家K Kwong博士，以「盲測」方式點評多款香港品牌口罩，所有口罩都是官方渠道購入，以及隨機抽選數隻作點評。不過當時其中一款「愛的家Family Mask」口罩品質評分不似預期，更令網民熱議。K Kwong決定6月初再次於坊間購買兩盒口罩，於廠方面前檢測質素。

評測回顧＞＞＞K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩 Watsons、HKTVmall質素如何？

在測試之前，K Kwong重申，因為香港有「商品說明條例」下，市面上購買得到的口罩標準，與盒上標示理應一致。因此今次檢測是測試手上隨機取得的口罩質素，並非代表同款所有口罩。（參看K Kwong點評香港口罩文章，解說測試方法及標準）

今次於坊間購入兩款Family Mask再次點評質素（林勇攝）

今次與上次的評測，都是以一般人毋須器械輔助下的簡易測試，包括測試其透氣度及熔噴布質素（包括有沒有小孔及靜電程度）。而今次的測試樣本是在官方指定銷售點隨機購入，包括「愛的家Premium Edition S99」以及「愛的家V99P兒童口罩」，然後在盒內隨機抽選3個口罩作點評。

▼▼▼▼點下圖放大看K Kwong檢測過程▼▼▼▼

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今次K Kwong測試後，上次評分較低的「愛的家Premium Edition S99」，改良了耳繩的設計（換成柔韌性更高的紙質彈性耳環），三層口罩中的熔噴布亦比記者5月初入手的版本質素更好。首先剪開口罩內的熔噴布都沒有發現小孔，靜電亦比之前稍強。而另一款「愛的家V99P兒童口罩」質素亦都令人滿意。隨後K Kwong更委托實驗室作「TSI 8130A 0.3 micron filtration test」，前者成人口罩亦都接近98％過濾率、而後者兒童都超過95％過濾率，同樣令人滿意。

最後，兩款口罩靜電雖然未算最強，但因為完全沒有小孔，K Kwong就認為一般人戴這兩款口罩前往較高危的地方（如醫院）都沒有問題。

▼▼▼▼兩款愛的家Family Mask口罩評分及規格（點按以下圖片放大）▼▼▼▼

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不過K Kwong指兒童口罩有一點美中不足，便是口罩兩邊的超聲波焊接位雖夠用但仍有改改善空間，如果小朋友貪玩時便有機會將口罩撕開。而廠方聽後亦願意在這方面多加改良。

K Kwong指兩邊超聲波焊接位未夠完美，有機會讓人簡單撕開口罩。（林勇攝）

上次記者於坊間及官網搜羅14款香港品牌口罩，交給K Kwong逐一點評質素。（林勇攝）

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↓↓ 香港口罩官方規格（點下圖放大解說） ↓↓

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↓↓ K Kwong點評多款香港口罩（點下圖放大解說）↓↓

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十多款較為熱門的香港口罩（林勇攝）