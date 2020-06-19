不得不說，即使是蘋果這樣全球頂尖的科技公司近期也有些不太好過。首先受到疫情的影響銷量急劇下滑不說，美國本土的騷亂也讓很多蘋果商店被砸。接踵而來的，便是歐盟對蘋果發起反壟斷調查。而這一次，矛頭直接指向了矛頭指向30%抽成的蘋果税。

歐盟對蘋果發起反壟斷調查，併發布公吿稱：「2019年3月，流媒體音樂服務商Spotify對蘋果公司提出反壟斷投訴，抨擊蘋果公司對其應用商店的數字化服務收取30%的『蘋果税』，且其應用商店的審核機制讓 Spotify很難為用戶提供折扣，阻礙了其業務的發展。」

Spotify（GettyImages）

另外一家未具名的電子書和有聲讀物經銷商也提出了類似投訴，歐盟委員會表示：「蘋果公司限制條款可能會扭曲蘋果設備上的流媒體音樂服務競爭。蘋果公司的競爭對手要麼決定完全禁用應用內訂閲的可能性，要麼提高應用內的訂閲價格，並將費用轉嫁給消費者。」

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顯然，蘋果公司對「歐盟對蘋果發起反壟斷調查」事件持有不同的看法，蘋果公司16日回應稱，歐盟委員會正在聽取少數企業的「毫無依據的投訴」，這「令人失望」。這些競爭對手「只想不勞而獲，不想與其他所有人遵守相同的規則」。

針對歐盟對蘋果發起反壟斷調查，蘋果公司還表示，他們做的所有事都遵守法律，在每一個階段都充分參與競爭，並且為客戶提供發現和下載App的安全可靠的場所，併為企業和開發者創造巨大商機。

值得關注的是，歐盟對蘋果發起反壟斷調查之後，蘋果公司公布的官方數據顯示，蘋果應用商店於2019年在全球範圍內創收5190億美元。

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