iPhone 12傳只售約4000元！有6個機型　新外形、功能傳聞整合

【iPhone 12消息／傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12（暫名）消息愈來愈多，最新傳出iPhone 12至少會推出一款4G版本，售價則比之前傳聞的最低售價還要便宜！另外，外國電訊商T-Mobile曝光了iPhone 12的4款機型。

根據之前消息，今年iPhone 12會有有4款機型，包括5.4吋和6.1吋iPhone、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，均配備OLED熒幕及支援5G，「瀏海」亦有變化，而iPhone 12基本版售價，將比iPhone 11的699美元更便宜！

▼▼▼ iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名 ▼▼▼

+ 2

不過根據最新消息，iPhone 12還會推出比上述傳聞最低價格更便宜的版本。

（EverythingApplePro）

爆料者Omega LEAKS and RUMORS透露，iPhone 12和iPhone 12 Max將會有4G版本，而且iPhone 12 4G版本，比之前最低價iPhone 12還要便宜，售價如下（點小圖放大看）：

雖然在5G趨勢下，未知只有4G版本的iPhone 12吸引力如何，但確實資訊仍有待官方公布。

iPhone 12四款機型正式曝光？

外國電訊商T-Mobile荷蘭官網，已可搜尋尚未發表的蘋果iPhone 12商品，並顯示了iPhone 4款機型名稱，分別如下：

不過現時點選任何一款，只會顯示BeHello推出的iPhone 12機套及價錢，未見到iPhone 12本體。

以上仍屬傳聞階段，最終如何有待官方公布。

資料來源：Twitter、T-Mobile

iPhone 12系列3尺寸機殼模型曝光

▼▼▼ iPhone 12機殼模型圖 ▼▼▼

+ 2

圖片可見，iPhone 12邊框仍然採取圓角設計。鏡頭方面，雖然之前傳5.4吋和6.1吋iPhone採用雙鏡頭，6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max則用3鏡頭及LiDAR光學雷達，不過圖中所見5.4吋、6.1吋和6.7吋iPhone 12都有3鏡頭，惟未見LiDAR光學雷達。

Sonny Dickson曾準確發布iPhone 5S及iPhone 5C模型機照片，亦有不少準確爆料。但實際如何，須待官方公布。iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

+ 2

保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：