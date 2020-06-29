iPhone 12傳只售約4000元！有6個機型　新外形、功能傳聞整合

【iPhone 12消息／傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12（暫名）消息愈來愈多，最新傳出iPhone 12至少會推出一款4G版本，售價則比之前傳聞的最低售價還要便宜！另外，外國電訊商T-Mobile曝光了iPhone 12的4款機型。
根據之前消息，今年iPhone 12會有有4款機型，包括5.4吋和6.1吋iPhone、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，均配備OLED熒幕及支援5G，「瀏海」亦有變化，而iPhone 12基本版售價，將比iPhone 11的699美元更便宜！
▼▼▼ iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名 ▼▼▼
不過根據最新消息，iPhone 12還會推出比上述傳聞最低價格更便宜的版本。
（EverythingApplePro）
爆料者Omega LEAKS and RUMORS透露，iPhone 12和iPhone 12 Max將會有4G版本，而且iPhone 12 4G版本，比之前最低價iPhone 12還要便宜，售價如下（點小圖放大看）：
雖然在5G趨勢下，未知只有4G版本的iPhone 12吸引力如何，但確實資訊仍有待官方公布。
iPhone 12四款機型正式曝光？
外國電訊商T-Mobile荷蘭官網，已可搜尋尚未發表的蘋果iPhone 12商品，並顯示了iPhone 4款機型名稱，分別如下：
不過現時點選任何一款，只會顯示BeHello推出的iPhone 12機套及價錢，未見到iPhone 12本體。
以上仍屬傳聞階段，最終如何有待官方公布。
iPhone 12系列3尺寸機殼模型曝光
▼▼▼ iPhone 12機殼模型圖 ▼▼▼
圖片可見，iPhone 12邊框仍然採取圓角設計。鏡頭方面，雖然之前傳5.4吋和6.1吋iPhone採用雙鏡頭，6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max則用3鏡頭及LiDAR光學雷達，不過圖中所見5.4吋、6.1吋和6.7吋iPhone 12都有3鏡頭，惟未見LiDAR光學雷達。
Sonny Dickson曾準確發布iPhone 5S及iPhone 5C模型機照片，亦有不少準確爆料。但實際如何，須待官方公布。iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計
EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。
保留3鏡頭 增至6400萬像素
相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。
（Apple）
其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。
iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：