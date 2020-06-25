iOS 14 在 WWDC 2020 中大熱公開，Keynote 雖已展示 iOS 14 很多特色，但其實有部分隱藏功能並未於發布會中公開。在 iOS 14 beta 版中有不少驚喜發現，比如新加入的「背面輕點」功能，可助用家進行快速操作，以下將分享「背面輕點」有多實用。

iPhone 背面操作

在 WWDC 沒有公開的 iOS 14 功能中，「背面輕點」算是非常實用的隱藏功能。以往用家可以透過「控制中心」﹑「輔助觸控」（小白點），以及實體按鈕操作，而 iOS 14 新加入的「背面輕點」，更擴展 iPhone 背面的操空間。用家打開「背面輕點」後，可以透過敲機背作出指令，如呼叫 Siri﹒截圖和鎖定螢幕等。

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+ 3 + 2

「點兩下」／「點三下」操作

快速截圖 測試版易誤觸

筆者實際使用下，「背面輕點」用來操作螢幕截圖非常方便。不過目前 beta 版的體驗中，敲機背的敏感度非常高，有時只是把手機放檯面也會錯誤觸發截圖（鎖螢幕時不會觸發），所以建議設定為「點三下」會比較好。使用一般手機殼也能觸發「背面輕點」，用家無須太擔心使用該功能就要棄用手機殼。

iOS 14 加入多項新功能

快捷播放歌單 三廠串流音樂平台亦支援

在配對指令時，發現「背面輕點」可以操作捷徑，如「點三下」播放音樂清單，包括 Apple Music﹑KKBox﹑MOOV 等也能對應。多用 iPhone 聽音樂的用家，這個功能的確可帶來極大的便利。

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