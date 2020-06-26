【iPhone 12消息／傳聞】iOS14 的開發者 beta 已可以下載體驗，當然由於 beta 版的不確定性太多，一般用家不建議更新。iOS14 的新功能帶給用家相當大的驚喜，如主畫面排版、小工具和背面輕點等，有外國用家更發現隱藏的設定，甚至有機會意外曝光了 iPhone 12 的新功能。

調整螢幕更新率

用家 Ben Geskin 在 Twitter 上分享，自己的 iPhone 11 Pro Max 更新了 iOS14 開發者 beta 後，在設定的「Motion」（動態效果）中發現，新加了一項選擇，用家將可以限制畫面的幀率，最高設定在 60fps 水平。不過，iPhone 11 Pro 螢幕本來最高支援的幀率就是 60，所以令 Ben Geskin 懷疑這功能不是為現有的 iPhone 設計，而是年尾推出的 iPhone 12 將有高於 60Hz 的效能，才讓用家選擇日常使用時是否限制幀率。

iPhone 12 流傳外觀（Google 圖片）

iPhone 12 Pro 獨有高 Hz 螢幕？

近年新 iPhone 都會有多於一個版本同時推出，今年的 iPhone 12 估計也會在這個常規中。Ben Geskin 在貼文指，另一部的 iPhone 11 也更新了 iOS14 beta，但進入「Motion」時，沒有發現限制幀率的選項，而 iPad Pro 有。因此，或者只有 iPhone 12 Pro 將使用高 Hz 螢幕。目前這仍只是傳聞，而且也有部分同樣使用 iPhone 11 Pro 的用家，更新 iOS14 後找不到這功能。雖然未能證實真偽，但 iPhone 或擁有高 Hz 螢幕已非常令人非常期待。

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（EverythingApplePro）

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資料來源：Twitter @Ben Geskin