iOS 14 測試版評測：即時翻譯方便、Widgets設限不及Android靈活

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【iOS 14評測】WWDC 2020上公布的下一代iPhone作業系統：iOS 14，在發表後立即推出開發者測試版（Developer Beta），初步試用發現，部分功能如即時翻譯確實喜出望外，但一開始介紹的Smart Widgets卻有點失望。

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▼▼ 重溫 iOS 14 WWDC 2020發布內容 ▼▼

重點功能：App Library、Smart Widget、App Clip、Siri離線翻譯

【點圖睇更新】

iOS 14多項新功能追加

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安裝iOS 14 Developer Beta相對以往簡單，安裝認證後即可使用；安裝後使用24小時，基本上與上版iOS 13未有特別分別，外間有報告指 iOS 14 Beta在安裝後會出現當機、手機發熱、耗電量特別多甚至部分App不能執行等問題，試用安裝的iPhone 11 Pro暫時未有出現以上狀況，只是有套用Apple Store的「天才」常用的術語：「稍為變暖一點」，並不嚴重，耗電時間亦與筆者平日使用差不多。

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安裝iOS 14後，iPhone頁面可安裝Smart Widgets 【鄧鴻至 攝】

Smart Widgets限制多

相信不少用家都期待iOS 14中的小工具Widgets，可以與Android手機一樣放上頁面直接用，在iOS 14 beta中試用Smart Widgets，開啟新的Widgets也相當容易，不過有頗多限制，以下以圖片解說：【點圖放大】

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Widgets方面暫時只提供Apple官方app：日曆、股票、天氣、相片（回顧）、Apple地圖、捷徑、提醒事項（Reminder）、電池顯示、音樂 等功能，暫時未有第三方App提供Widgets，相對Android系統比較，iOS 14的Smart Widgets限制加入小工具的面板大小，與Android在加入Widgets後可改變大小，未夠靈活（當然iOS 14 Widgets可重複加入不同大小面板），而iOS的「設定」在這次iOS 14 BETA中亦未有加入Widgets控制，仍要透過畫面向下掃開啟「控制中心」操控藍牙、Wifi等開關，亦未夠方便。

即時線下翻譯最好用

iOS 14 beta中新增的即時線下翻譯「轉譯」，配合Siri可以在未有網絡連線下翻譯不同語言，使用上與Google翻譯（Translate）app一樣，支援連線翻譯或預先下載語言包線下翻譯，只是iOS版 轉譯 未有拍攝翻譯文字功能；「轉譯」支援語言暫時只有11種：【點圖放大睇詳情】

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App Library自動排列

而iOS 14中的App資料庫（App Library）自動分類app及排列功能，放於Home頁面拉到最後頁，會以不同種類App放置於同一格（實際分類比App Store下載更仔細），最常用app、新加入app、社交媒體、遊戲等都會自動堆疊，而向下拉找尋App的排列亦按照用家iPhone語言設定排序，英文iPhone以A-Z排列，而筆者繁體中文iPhone會按筆劃排序，日後找尋眾多雜亂App時更有辦法。

加強取用資料保安

iOS 14對App存取相片、個人資料等有更嚴密措施，每當App需要取用資料時，iOS 會先詢問用家是否允許取用，須選擇一次允許所有或每次使用app前詢問，或可以在【設定】中改變app存取資料設定。

▼▼iOS 14 新Memoji有口罩 【點圖放大】▼▼

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