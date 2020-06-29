【iPhone 12】越接近 9 月，網上越多 iPhone 12 的傳聞，著名的分析師郭明錤又再發表新一份研報，預測將在下半年推出的 iPhone 12 將會取消附贈充電器。如再加上郭明錤先前的預測，即 iPhone 12 比起以往的款式，包裝內將同時沒有了充電器和耳機。

iPhone 12 或取消附贈充電器

根據郭明錤的分析，iPhone 12 因支持 5G 網絡而增加製作成本，但 Apple 為了令 iPhone 12 的售價和 iPhone 11 相約，因此要進一步控制成本。在這個策略下，郭明錤預測所有的 iPhone 12 系列都不會再附贈充電器和耳機。同時，他也估計現有的 iPhone SE 也會在下半年開始，取消附贈充電器。

iPhone 12 系列的包裝內，將不會附贈充電器和耳機（MacRumors 圖片）

目的想用家加購配件？

自 AirPods 和 AirPods Pro 推出後，單是在街上已可以看到更多的 iPhone 用家，由 附送的 EarPods 換用 AirPods，所以就算 iPhone 12 不附贈耳機，影響也不算太大。不過，不隨包裝附贈充電器或會令用家感到困擾。早前，更有一張宣稱是 iPhone 12 的 20W 充電器相片在 Twitter 流出。郭明錤則認為，這款 20W 充電器就是 Apple 提供給用家的選購配件。在降低成本的同時，又能提高配件的銷量，的確符合 Apple 節省成本的策略。

資料來源：The Verge﹑MacRumors

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