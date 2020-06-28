Intel CPU 配上 NVIDIA Geforce GTX／RTX 顯示卡，這好像已經成為電競向電腦的必備組合，但隨 AMD 在年頭推出新系列的 Ryzen CPU 後，這個固有概念有點被衝破的感覺。Lenovo 亦首次推出搭載 AMD Ryzen 4000 系列 CPU 的電競手提電腦 Legion 5，同樣為玩家帶來高效的電競體驗外，表現更優異的性價比。

AMD Ryzen 7 4800H CPU

市埸上，越來越多廠商推出搭載 AMD CPU 版本的電競手提電腦，Lenovo Legion 5 使用的 AMD Ryzen 7 4800H 效能上比Intel 的 i7-9750H /i7-10750H 都要出色，擁有 8 核心 16 線程的 4800H，在電競手提電腦上已沒太多的挑剔空間。筆者測試的配置為 Ryzen 7 4800H＋NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti，可能有玩家和筆者一樣，比較擔心 AMD 不是使用 Radeon 獨顯，穩定性如何？經多日測試後，新一代的 AMD Ryzen 7 CPU 在這方面有驚喜表現，持續進行遊戲和多次開關遊戲也沒有明顯的系統問題，配備 8GB RAM 的讀取情況也非常理想。

Lenovo Legion 5 搭載 AMD Ryzen 7 4800H CPU＋GTX 1650 Ti﹑8 GB RAM，筆者試用的版本價格為 $9,998（陳錦洪 攝）

機身設計低調，機面只有兩個金屬 Logo（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

電競手提電腦的必要條件

Lenovo Legion 5 配備 15.6 吋 IPS FHD 螢幕，HDR 及 100% sRGB 顯示配上窄邊框，畫面表現也令人滿意，IPS 面板的色彩呈現和可視角度也適合大多數玩家要求。最重要的是，Legion 5 螢幕具有 144Hz 刷新率，遊戲畫面的流暢度達入門電競要求，不過 IPS 面板的 5ms 反應時間，對 FPS 遊玩的專業玩家來說，效能未算最佳。

Ｔ字設計，背後提供多個不同的連接埠，玩家可根本實際情況連線線路（陳錦洪 攝）

平實的機身設計

電競玩家對主機的外觀也有一定的要求，市面上五花八門的 RGB 炫目玩法，可見電競產品的高調風格。但 Legion 5 則採用黑色磨砂機身，機面只有金屬色的「Legion」和「Lenovo」字樣，沒有 RGB 效果。較適合喜歡低調的玩家，放在工作環境使用也不會太誇張。機身的連接埠能滿足基本使用需要，位置分布在左右兩側和背後，可因應實際情況接駁配件，不過與大多數的電競手提電腦一樣，沒有 SD 卡插槽。

在 Lenovo Vantage 軟件內更改鍵盤 4 區域 RGB 效果（螢幕截圖）

TrueStike 鍵盤

Lenovo 的 TrueStike 鍵盤具有 100% anti-ghosting 和低於 1 毫秒的反應速度，是對操作手感有高要求的電競玩家所必備的元素。Legion 5 鍵盤的鍵程雖不算長，但較軟的觸感令回饋舒適。同時，具備有右方的數字鍵，除打機外一般文書處理也很方便。而玩家最關心的 RGB 效果，Legion 5 的鍵盤只提供 4 區域顏色選擇，可透過 Lenovo Vantage 軟件進行調整，在 RGB 表現上比其他的電競手提電腦遜色。

散熱效果

由於遊戲對硬件的要求較高，長時間遊玩會令 CPU 溫度過高，加上手提電腦的硬件集中，所以電競手提電腦的散熱效果非常重要，如果長期不能有效散熱，將直接影響到電腦的機能。Legion 5 使用 Coldfront 2.0 散熱技術，透過 Dual Burn 自動平衡和提升 CPU 和 GPU 的表現。主機的兩側﹑機背和機底都有散熱位，利用循環風有效令主機降溫。玩家也可以根據自己的需要，同時按下 Fn＋Q 手動調校風扇效率，滿足遊戲和日常使用的需要。