Apple Design Awards八款App、手遊出爐！2020年誰獲蘋果青睞？

今年蘋果全球開發者大會（WWDC）已過去近一週，蘋果設計獎（Apple Design Awards）終於在 6 月 29 日晚發佈。作為每年 WWDC 盛宴後的甜品，蘋果設計獎一直頗受關注。該獎項是蘋果根據設計、創新、獨創性和技術成就四個方面挑選出的表現俱佳的產品。

雖不同於以往有着隆重的頒獎典禮及開發者現場交流，本屆蘋果設計獎來得晚且頗為低調，但含金量仍然保持了一貫的高水準。那麼，這一次獲得蘋果青睞的又是哪些 app 呢？

App

1. Darkroom：照片和視頻編輯器 / Bergen Co.

《Darkroom》是一款高級照片和視頻編輯應用，包含剪裁、濾鏡、參數、Pro Kit 等。

+ 6 + 5 + 4

支持 RAW 編輯、人像模糊編輯，能批量處理，針對手機端還做了 RGB 曲線的改良。功能全面，擁有豐富的控制選項和自定義濾鏡。按 App Store 的介紹來說：

《Darkroom》對於普通攝影愛好者而言，易於操作；若是專業攝影師，也能駕馭其強大功能，而且處理速度快得驚人。

2. Looom / iorama Studio

《Looom》是一款適用於 iPad 的手繪矢量動畫 app，使用手指或 Apple Pencil 能夠更便捷、更低門檻地製作動畫。

+ 3 + 2

App 內的交互做得很棒，整體佈局簡潔可愛，且提供了不少好看的配色。

我們在繪製 GIF（比如動態表情包）時往往是為了得到循環動畫，而在首尾幀相連上，不少 app 在做得並不夠到位，《Looom》就能解決這一痛點。

3. Shapr: 3D 建模 CAD/Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

《Shapr: 3D 建模 CAD》是一款非常專業的 CAD 工具，專為 iPad 設計，充分利用了 ARKit 和拖放功能，只需幾分鐘就能把草圖轉換為設計圖。購買價格高，但在 App Store 評分同樣高達 4.9。

+ 7 + 6 + 5

UI 做得非常棒，操作設置也符合常識，並不要求很長時間來學習，藉助 Apple Pencil 能輕鬆實現 3D 建模。可兼容所有主流的 CAD 文件格式，並支持及時導出。

之後的更新計劃也值得關注：

今年晚些時候，該 app 將利用激光雷達掃描儀為房間自動生成精確的 2D 平面圖和 3D 模型，設計師可以此為基礎來進行改造或為房間增添新的設計。屆時，設計師將可藉助增強現實技術，在經過掃描的房間內以真實比例預覽新的設計方案。

4. StaffPad / StaffPad Ltd.

《StaffPad》是一個半專業的作曲 app，可以將手寫音樂符號轉換為數字樂譜，使用後就不必再擔心用傳統五線譜寫完後只有自己能讀懂的困擾了。

+ 5 + 4 + 3

特點就是專業且「昂貴」，但對作曲系同學/業餘作曲愛好者來說非常友好。利用 Apple Pencil、拖放功能和 Core ML 等多項蘋果技術，可以將每個小節轉換成排版精美的音樂符號，並可使用直觀的觸控或 Apple Pencil 工具進行編輯。

遊戲

1. 光·遇 / thatgamecompany

《光·遇》為洛杉磯公司 thatgamecompany 出品，由著名華裔遊戲設計師陳星漢與 Kellee Santiago 共同創辦。這是陳星漢在 2012 年度最佳遊戲《風之旅人》後時隔多年再度帶來的遊戲佳作。

+ 36 + 35 + 34

如果用一個詞來概括《光·遇》，那無疑是「美不勝收」。它很好地延續了「禪遊戲」的意境，在此基礎上，又加入了更多宏大壯麗的場景。

在廣袤的神秘世界裏，與陌生人同行、冒險、互助，最終成為朋友，「温暖的靈魂終將相遇」，這就是《光·遇》所鼓勵的遊戲方式。

2. Song of Bloom / Philipp Stollenmayer

《Song of Bloom》是一款獨特的休閒解謎遊戲，它以非線性敘事鋪開，充滿了巧妙的謎題。

手工畫風格別緻，遊戲內容簡單新穎，玩起來又緊張刺激。解謎過程非常有趣，每一個謎題都充滿了吸引力，最後還能揭示一些道理，引人深思。

3. Sayonara Wild Hearts / Simogo & Annapurna Interactive

《Sayonara Wild Hearts（再見狂野之心）》絕對是一款寶藏遊戲，是多藝術領域結合打法的經典範例。

這個舞蹈跑酷遊戲，以一個心碎女孩的治癒之旅為主題，選擇了大量粉色、藍色、紫色等配色，創造了城市夜景、宇宙、神秘森林等場景，延續宇宙空間的概念，畫風神秘且「少女心」。

+ 3 + 2

它的玩法並不複雜，美妙的是創作者對空間的想象力和創造力。流暢的人物動畫，豐富的視角切換，創造了奇妙的空間感，甚至於你能從這個非 AR 遊戲感受到 3D 衝擊感。

4. Where Cards Fall / The Game Band & Snowman

曾經製作了手遊《奧托的冒險（Alto's Adventure）》的 Snowman，與洛杉磯開發商 The Game Band 合作開發了《Where Cards Fall》。

這是一款反映生活的，以紙牌作為核心道具的空間解謎遊戲。玩家可在其中建造紙牌屋，鮮活呈現形成性記憶。華麗的畫面，帶來了夢幻文藝的色彩。

+ 7 + 6 + 5

《Where Cards Fall》充分利用了 Metal、觸感技術、Game Center 和 iCloud 等多項 Apple 技術，讓如夢似幻的空間謎題、引人入勝的音頻和獨具一格的微縮藝術風格躍然呈現。

以上就是獲得本屆蘋果設計獎的相關 App 及遊戲介紹。依舊精彩紛呈，充滿了獨特的想法與設計。未來的 app 會往什麼方向發展？或許從今年的蘋果設計獎可見端倪。如果你也對未來的 app 感興趣，不妨先從試試今年的獲獎 app 開始吧。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：2020 苹果设计奖公布！这 8 个最棒的 App 你用过几个？】