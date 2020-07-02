iOS 14太似Android？功能趨同再保留特點　對消費者來說是好事

「這個 iOS 上早就有了；這個功能 Android 今年就提供了」 每年 Android 或 iOS 新系統發佈時，相似的言論總是層出不窮，剛剛結束的蘋果 WWDC 開發者大會也不例外。作為 iOS 7 之後外形變化最大的系統，iOS 14 引入了諸多改動，其中就包括部分大家比較熟悉的功能。

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+ 10 + 9 + 8

Android 也有類似的情況，Android 10 上的手勢操作功能和 MIUI 手勢操作極其相似，去年 9to5Google 還發布消息稱 Google 正在開發一項名為「Fast Share」的新文件傳輸功能，實際效果和 iOS 上的 Airdrop（隔空投送）功能十分相似，支持 Android 設備間快速傳輸文件。

現在已經不僅僅是 Android 和 iOS 相似，小米 MIUI 等 OEM 廠商定製系統在某些功能上也具備相似性，整個智能手機行業在某些功能上均選擇了同一個方向。

但，為什麼呢？

無非還是行業發展潮流和用戶需求一致。

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根據國際數據調研機構 IDC 今年 5 月發佈的數據，2020 年第一季度，中國智能手機市場出貨量約 6,660 萬台，前五大智能手機廠商分別是華為、vivo、OPPO、小米、蘋果，這樣的情況已經持續了好幾年。而根據 IDC 報吿，全球智能手機出貨量佔比同樣類似，華為、三星、蘋果、小米、vivo、OPPO 牢牢握住了全球智能手機市場的大部分份額，小廠商所佔份額越來越小。

這造成的不僅僅是小廠商生存艱難，就算是華為、三星等廠商在智能手機行業所能獲得增長已經越來越接近天花板。手機廠商們自然不會坐視這種情況一直持續下去，物聯網正是手機廠商們選擇的新業務。

華為、小米、蘋果等公司都在推出的產品和服務已經不僅僅只是智能手機，物聯網設備越來越多。而當物聯網成為整個行業的趨勢時，無論是 Google 還是蘋果，或是 Android 廠商都要因它而做出改變。

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+ 15 + 14 + 13

Android 11 beta 就是一個典型案例，Google 在這個版本上添加一個類似控制中心的功能，只需長按電源鍵就能進入該功能頁面。它含有控制耳機、電視等媒體控制選項，同時還支持用戶該頁面內直接訪問手機連接的設備。

更高的系統層級、更便捷的操作體驗，無疑對用戶更友善。而作為 Android 的掌控者，這也有利於推動物聯網行業的發展。小米推出的米家 App、蘋果的家庭 App 都有提供類似功能。

（Android 11 Beta官網）

行業潮流促進了標準的形成，同時也讓各家在一些功能的選擇上趨同，某種程度上這就是當前時期的最優解選擇。

而物聯網業務作為高增長業務，各家公司在其中投入的精力和資源肯定會比固定業務——智能手機業務更多，同時各家為了維護自家的手機市場份額，保證智能手機業務穩定發展，大跨步的更新或新方向都會更少，風險高但收益情況卻未可知。

為了保證智能手機穩定發展，對基礎體驗的調整、對用戶反饋的敏捷調整會更多，滿足用戶、解決現有問題，發展業務成了各家共同的選擇。而用戶反饋和基礎體驗很多時候是趨同的，難免會出現相似的功能。

當然，這種學習肯定不是 1 ：1 的，一方面是因為各家有各家自成體系的交互邏輯，為了維護用戶一直以來的操作習慣以及設計延續性，交互上不會太過脱離之前的交互體系。

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+ 4 + 3 + 2

另一方面則是各家都還是有自己的想法，像 Google 正在開發的 Android 版 Airdrop，和蘋果版雖然有一定相似性，但在某些方面還是有差異性的。

9to5Google 近日報道，Google 開發的 Android 版 Airdrop 名稱為「nearby share」，即「附近分享」。而且 nearby share 不僅僅支持 Android 手機間共享傳輸文件，它還支持 Chrome OS 設備。

該功能已經出現在 Chrome OS 設備的設置界面中，而根據 XDA Developers 發佈的報吿，該功能可在 Android、Chromebook 和裝有 Chrome 的電腦上使用。

也就是說 nearby share 很可能支持包括 Android 、Linux、macOS、Windows 等平台。顯然，Google 還是希望通過這項功能將用戶拉回自己的產品生態中。

Chrome（Google）

蘋果的桌面小部件設計同樣也是一樣，儘管這被認為是對 Android 的一次「借鑑」，但仍然做出了一定的特殊性，蘋果顯然對每個部件的比例做了限制，目前我們看到的僅有 2×2、2×4 和 4×4 三種比例，相應的 Google 則對桌面小部件的比例則持開放態度，並沒有限制。

小部件對於信息的展現效率無疑是有較大提升的，解鎖手機一看桌面就能天氣信息而不用打開 App ，看一眼待辦小部件就能知道今天還有什麼任務沒完成，一眼就能看到日曆……

至於為什麼蘋果要規定比例，可能是基於 Android 生態內小部件的現狀而做出的選擇，如今提供 Android 生態桌面小部件的 App 已經越來越少了，而 Google 也很久沒有對該功能進行更新。

iOS 14【鄧鴻至 攝】

我們曾在《被遺忘的手機桌面小部件》中提出 Android 桌面小部件無法得到廣泛普及的原因之一就是：

由於 Google 官方並沒有限定主屏小部件的大小尺寸，加上不同應用的設計風格也不統一，和桌面應用混在一起往往會十分凌亂。

無論是 Android 廠商定製系統、Android 系統還是 iOS 系統，智能手機在某些方面確實越來越像，但這並不一定是壞事。更早收到更新，更早體驗到效率更高、易用性更強的功能，對消費者來說本身就是一件好事。

例如進入全面屏時代以來，Android 手機廠商對手勢操作交互功能的優化就比 Google 快了不少，小米的手勢操作功能還獲得了不少用戶的好評，Google 在 Android 10 內也加入了相應的手勢操作功能。

Android App Widget（Google）

Google 自己也承認了，Android 10 的手勢操作功能是因為大家都在做，而且做得還不錯，但不同的交互邏輯對開發人員並不友善，Google 也因此加速了手勢操作的開發速度。

再加 Google 自 Android 8 引入的「Project Treble」機制，Google 能和晶片廠商合作承擔一部分底層編寫工作，加快其它定製 Android 系統的適配效率。

實際效果也確實不錯，今年 6 月 Google 宣布推出 Android 11 beta 版後，OPPO Find X2 系列正是首批獲得 Android 11 Beta 的非 Google 設備之一，小米隨後不久也發佈了適用於小米 10 系列的 Android 11 beta 版。

Android 能更快收到系統更新，更快體驗到更好用手勢操作功能。而蘋果 iOS 的升級率一直都比 Android 快，早在 WWDC 發佈會之前蘋果就公布了 iOS 13 的裝機率，目前所有 iPhone 和 iPod touch 設備中有 81％運行 iOS 13，而如果把限定條件改為近 4 年推出的 iPhone，這一數據將會躍升至 92%。

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+ 3 + 2

相信這種情況還會在 iOS 14 上持續。

而且，各家在部分功能趨向一致的情況下，也提供了不少獨特的功能，Android 的快充，蘋果的多設備協同等等，消費者仍舊能通過對自身需求的判斷，進而選擇最適合自己的設備。

無論 iPhone 還是 Android 手機，在行業潮流和用戶需求的影響下，智能手機相似的地方很可能會越來越多。這對消費者來說不一定是壞事，這些相似的功能常常代表着行業在當前時期選擇的最優解。

對於智能手機消費者來說，無論選擇哪款智能手機，都能更快的收到系統更新，享受到更好的功能。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：iOS 14 太像 Android ？這好像也沒什麼不好】