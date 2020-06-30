環保新塑膠！日本發明纖維素量產物料　置於自然環境約4年可分解

塑膠廢物難以自然降解，人類的傾倒已造成嚴重損害海洋生態，造成微膠料污染問題。除了減少用量和積極回收再用或再造，亦尋求替代物料。日本公司NEC推出以植物纖維素製造的生物塑膠物料，其功能多元和耐用程度一如普通塑膠，但約莫4年便可在自然環境如海洋和土壤中生物降解，頗有環保價值。

日本NEC公司於6月29日宣布，全資子公司NEC Platforms開始向全球銷售NeCycle——一種50%成份為纖維素的生物塑料。製造NeCycle所用的纖維素由木材和稻草等非食用植物提取，不會耗費糧食，成份安全。NeCycle跟一般塑膠相若，可注塑成型，靈活製造出不同形狀而又耐久的用品，方便大規模量產。

NeCycle係一種50%成份為纖維素的生物塑料，其纖維素提取自木材和稻草等非食用植物。（NEC）

NeCycle是NEC公司耗時超過10年開發的環保生物塑料，其最大賣點，或者對環境相對友善之處是它並非以化石資源生產的副產品，容易（4年左右）在自然環境中生物降解，不會造成垃圾污染問題、破壞自然生態。

NEC開發NeCycle歷程。（NEC）

NEC反覆研究，在NeCycle植物塑膠本身半透明的淡黃色加入黑色著色劑，使NeCycle具有溫暖的深黑色，類似日本傳統漆器。據稱，如此深黑是透明的石油塑膠無法比擬，無需經過塗覆過程。即看NEC以NeCycle生產的仿漆器手機殼（點擊放大圖片細睇）：

NEC Platforms改進NeCycle耐用性，建立製造和質量保證體系，成功量產NeCycle。NEC Platforms將為NeCycle提供最佳的組件形狀、成型條件和模具設計的建議。NeCycle將以顆粒和模型組件形式提供，可應用於環境和裝飾特性的室內產品、汽車和辦公自動化裝置。NEC將從環保產品入手，同時計劃擴大業務規模，期望在2025財政年度達到年銷售額50億日元。

NEC為了提升對NeCycle的認識，現於Makuake發起現代漆器手機殼的眾籌項目。（Makuake）

NEC為了提升對NeCycle的認識，現於Makuake發起現代漆器手機殼的眾籌項目（點擊放大圖片細睇）：

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資料來源：NEC（1,2,3）、bioplasticsmagazine、Ｍakuake

近日頗多解決塑膠污染發明的好消息。《自然》（Nature）期刊於4月8日發表研究成果，綠色化學公司Carbios的科學家研發出突變酶，可於數小時內分解本需耗時400年以上方能自然分解的PET膠樽，效率逾90％。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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