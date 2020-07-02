【ASUS ROG Phone 3 現身】ASUS手機在過去幾年建立了兩大招牌，其中之一就是以「電競」之名降生的 ROG Phone 系列；就在不久前，ASUS 方面發出了正式的傳媒邀請，確認在今個月尾將會發表新一代 ROG Phone 3。 不過未等 ASUS 作正式發布，在網上就有人上載了一段上手實試影片。

ASUS ROG Phone 2 據聞銷量不俗，今年得以添食絕對是意料中事，早有傳言指出 ASUS 將於今個月發表 ROG Phone 3，但就在發表前夕，就有實機影片在網上流出，讓我們一窺 ROG Phone 3 機身的前後設計：

ROG Phone 3 的傳聞早已甚囂塵上，早在上月，與 ASUS 曾經在中國內地市場推出過 ROG Phone 2 的騰訊遊戲就已經半官方宣布了 ROG Phone 3 真有其機，並且將在 7 月正式登場。而 ROG Phone 3 真機早前更現身中國工信部網頁，顯示 ROG Phone 3 已經做好中國市場的入網準備：

在實機試玩流出的同時，ASUS 官方亦發放了傳媒邀請，確認將在 7 月 22 日正式帶來 ROG Phone 3。規格方面，ROG Phone 3 如無意外將會採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器以及 12GB RAM，並將配置 6000mAh 容量的超大電池，但我們最關心的，大概還是 ASUS 今次又會為 ROG Phone 3 推出甚麼樣的配件。

資料來源：YouTube、中國工信部