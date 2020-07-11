華為將推出真摺機？新手機設計專利曝光或挑戰Galaxy Z Flip

雖然市場可選款式不多，但採用可摺疊螢幕的「真摺芒機」如 Samsung Galaxy Z Flip 跟 Motorola Razr 2019，均屬叫好叫座之作。華為似乎亦看準這個市場，較早前在中國國家知識產權局註冊了的新款手機，就採用了真摺芒機設計。

由專利設計圖片可以看到，華為版本的真摺芒機，採用了中央凹屏放置前鏡頭及各項感應器，另外亦保留實體按鍵如音量與電源鍵組。而佔據機背上半部的長方形模組，就預期為多鏡頭攝像模組、閃光燈與感應器組，及頗有機會加入的前端副螢幕。

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將手機呈現一比一分割的機背中線，可以預計華為摺芒機的操作方式，與現有 Galaxy Z Flip 及 Razr 2019 一樣，都採用中央摺疊方式設計；而雖然文件內容透露資訊不多，但就有消息指華為將引入 Ultra Thin Glass 超薄玻璃或類似技術，以供給其螢幕面板使用。

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