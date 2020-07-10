Samsung Galaxy Note 20 Ultra真機上手片流出　S Pen增新功能？

日前 Samsung 公佈將在下月五號舉行網上發佈會，推出新一代 5G 筆控旗艦 Galaxy Note 20 系列。不過想搶先看到這款焦點新作的話，較早前就有爆料人上傳了疑似 Note 20 Ultra 工程機的上手試玩影片，影片中更可看到 S Pen 的新功能。

以 Jimmy is Promo 帳號發表疑似 Galaxy Note 20 Ultra 上手影片的爆料人，將該片段上傳至同名 YouTube Channel 並在推特分享。影片中可看到手機能正常操作，裝置型號顯示為 SM-986U，據透露為美國方面販售機型，預載的是高通驍龍 865 SoC。而不是傳聞中配備 5nm 製程 Exynos 992 SoC 版本。

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影片中展示了疑似 Galaxy Note 20 Ultra 跟前代 Note 10+ 在外型上分別，像機背三攝像模組在佔用面積上的差異、後者在突出度比前作稍高（目測與 S20 Ultra 幅度接近）。

▼▼▼早前流出疑似官方圖片▼▼▼

另外影片又提及新機配備的 S Pen 體積跟前代相同，不過就在繪圖外、加入了新的 Pointer 鐳射筆操作，讓 S Pen 在使用上更為多元化。

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