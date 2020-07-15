冷氣機防滴水貼士｜夏天已到，每日坐底攝氏30度，不開冷氣根本難以入睡，加上不少人Work from home在家工作，家中冷氣的使用時間可能比過去多了數小時。冷氣機損耗日久會出現滴水問題，滋擾到樓下鄰居之餘，更是違法行為。究竟冷氣機滴水成日為何？不想太早換新機，又有何較化算的方法解決滴水問題？

目前大多數窗口式冷氣機都有自動蒸發式設計，新機散熱功能良好是不會漏水。只是冷氣機使用日久，加上香港潮濕天氣，散熱器便積塵而令蒸發能力下降，水便累積起來。如果再遇上冷氣機底盤堆積污物、灰塵等垃圾，而令冷氣機底盤的去水口或接駁喉管堵塞起來，於是便出現漏水、滴水的情況。

香港夏季冷氣機滴水情況

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要抒緩、解決滴水問題，住客可以先嘗試從清潔和疏導入手

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如果做了以上措施，問題卻很快再發生，可考慮安裝冷氣機托水盤，解決滴水問題

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裝了托水盤亦非一勞永逸，因為托盤的排水口和膠喉也有機會被廢物堵塞。冷氣師傅建議可主動在排水口倒水，沖走較輕微的阻塞物。

亦能將膠喉自中央管道抽出，而工具吹氣梳通。要是仍去水不順，可以鐵線挖走喉管或托盤駁口位的污物。不過鐵線有機會損傷膠喉，冷氣師傅建議使用掠衫來挖掘，其鐵線通常包有膠套。

冷氣機滴水頗為麻煩，因為涉及法律責任。根據香港法例第132章《公眾衛生及市政條例》，任由冷氣機滴水而對別人造成滋擾屬違法，可被罰款港幣10,000元，另加每日罰款200元。所以如果冷氣機出事，還是盡早處理為妙。