Olympus不敵智能電話出售相機業務　但手機鏡頭足夠取代相機嗎？

早前一大新聞，就是日本老牌Olympus傳出因為不敵智慧型手機的打擊而賣出了旗下的相機部門，近年來智慧型手機的鏡頭的確越來越強大，也越來越多功能、越多越多顆，除了去年引起熱烈討論的iPhone 11 Pro擁有的三鏡頭外，接下來iPhone 12更傳出將支援四鏡頭，先前realme、小米也相繼推出四鏡頭，去年初Samsung發表的折疊式手機Galaxy Fold更有驚人的六鏡頭，可以看出未來手機鏡頭越來越多會是一個趨勢，三鏡頭甚至只會是標配！為什麼手機會有越來越多鏡頭？我們真的需要這麼多鏡頭嗎？而且手機鏡頭拍出來的效果真的能超越相機嗎？ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

▼▼▼Samsung Galaxy Fold▼▼▼

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以現在最常配備的三種鏡頭來說，分別是主鏡頭、廣角鏡頭和遠距鏡頭，這三種鏡頭在變成標配之前也是許多人喜歡另外買來外掛的選項，因此直接變成標配當然對喜愛攝影或是一般人使用當然方便許多，尤其現在手機中的演算軟體都有「拍照黑科技」，使用手機拍攝的照片都可以有更好的效果，不過如果再增加下去就會增加景深、自拍鏡頭等等，其實真的有些讓人眼花撩亂，現實中的各式場景好像也不是真的需要這麼強大的鏡頭群，不過如果會使用的話，當然這些專業鏡頭也能讓你成為攝影大師，這也符合現在手機主打的「專業路線」，但這同時也存在另一個問題，這些手機鏡頭真的能夠打進專業人士的市場，成為工作的好夥伴嗎？

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現在以iPhone攝影、拍攝電影的事情確實已經有許多個例子，像是旅行攝影師Austin Mann、亞洲首部以iPhone拍攝的電影《怪胎》，或是蘋果邀請知名導演賈樟柯所拍攝的賀歲短片《一個桶》都展現了iPhone抑或是現在智慧型手機的拍攝實力，對於工作者而言攜帶方便、現在鏡頭進步使手機能拍出高畫質畫面也是一個很大的優點，不過手機拍攝出來的畫面還是比較接近肉眼所視的情況，而相機拍攝出來則有獨特的朦朧感與場景遠近感，這同時也是現在手機比較難做到的一點。

《怪胎》導演廖明毅以iPhone拍攝電影（GQ Taiwan提供）

而朦朧感和場景的深遠又會如何影響拍攝成果呢？如果是以電影來說，相機所能提供的這兩種獨特感覺，能幫助導演更能用畫面說出想要表達的意象和故事，像是一些電影會使用主角與需要強調的物品出現在同一個畫面，但使用景深凸顯這兩者在這個場景的重要性，就可以讓觀影者透過畫面得到接下來故事的暗示，這就是手機拍攝與相機拍攝電影中的差距。

雖然手機與相機拍攝有這樣一點點的差距，但現在網路世代的發達，大多數的作品都是在網路上觀看，對於畫質和畫面的要求並不如大螢幕這般的高，因此相機也開始發展能夠與手機連線，並且可以在手機上面進行修圖的功能，另一方面也表示現在的手機鏡頭如果要作為專業之用其實也相當足夠，不過需不需要到這麼多？就看個人的使用情境囉！不過以一般大眾來說，這些鏡頭有些太過於複雜了，除了鏡頭的革新以外，其實更加期待手機有其他更新奇的功能，如現在積極發展的VR/AR技術或許是另一條路，但在接下來的新科技登場之前，就讓我們繼續等下去吧。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：日本老牌Olympus不敵智慧型手機放棄相機部門！可是手機的相機鏡頭真的能取代相機嗎？】