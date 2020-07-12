Nintendo Switch 主機上的《集合啦！動物森友會》除了遊戲自由度高、內容物件繁多之外，本作對音效以及音樂的細節也有著令人驚豔的表現。在眾多的物件之中，有一個類別引起了部分玩家討論，那就是音響類別的物件。

遊戲中的音響類物件種類繁多顏色也可以說是五花八門，小自手提收音機、手提黑膠唱盤大至成套的高級音響。為了進行聲音評比，設定聆聽空間在自宅二樓房間，以一室一音響的方式交叉比對聆聽，取樣樂曲以主題曲「大家集合吧」為主要比對曲目。聲音細節則透過使用 5.1 聲道的家庭劇院系統進行音樂/音效的播放。以下主要針對音場、高/中/低音的表現、以及部分樂器的聲音細節比較：（點圖即睇▼▼▼）

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在評比過程中，發覺開發團隊很細心地做出了聲音指向的細節，在遊戲中玩家將鏡頭轉向至音響/喇叭背後，聽到的聲音將與在音響前方有所不同，主要原因在於音響的高音與中音帶都是指向性的向前，但低音卻是以音響為圓心擴散室的充滿整個空間。

若玩家將鏡頭帶至音響後方將會失去大部分的高音以及部份的中音表現，音樂的感覺會變得悶哼，如此小細節體現了製作組在音場物理學上的用心。目前有一些尚未入手的項目未來如果有機會會在更新內容。希望這篇文章對讓對遊戲音響有所好奇的玩家們提供一些參考。

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