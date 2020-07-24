今日7月24日豐澤Outlet又來每周一次的限時開倉大特賣，今次iPhone、Apple Watch當然仍然是主角，Fujiflim相機、電競螢幕、以及部份家電都非常抵買。另外，Yoho友和亦在門市舉行限時Notebook開倉優惠，最平千零蚊就買到部性能不錯的筆電。 《香港01》科技玩物編輯綜合各款特價數碼產品，精選出12款性價比高的抵買之選！

豐澤Fortess每個星期都會有一堆數碼產品、家電等於網店Outlet內限時特價清貨，今個星期iPhone 11 Pro及Apple Watch都榜上有名，而ASUS電競螢幕及小米手機都算幾抵玩。

另外，友和Yoho由即日起於長沙灣門市每日精選一堆「官方翻新」或「已開盒Demo」的notebook清貨，最平千五就有一部，就算電競級數高性能的notebook都只需六七千左右，想買notebook的朋友亦都值得留意。

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此外，豐澤網店Outlet還有其他抵買產品，包括耳機、手機、Apple Watch、電競屏幕同埋其他家電，而Yoho友和則有其他Notebook開倉劈價 👇👇👇👇👇👇

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同場加映：除了友和Yoho、豐澤Outlet開倉特價外，AVITA、ACER網店等都做緊Notebook大特價！

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資料來源：豐澤、Yoho