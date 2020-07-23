【WhatsApp 新冠肺炎疫情】近一星期新冠肺炎疫情再爆發，每日過百宗確診或懷疑個案！雖然大家減少出街，但亦難避免外出，出入任何地方都要小心，可以試用WhatsApp上一個人工智能系統，查找居所或工作地點附近，是否有確診個案踏足過，保平安必學！

用Whatsapp即睇附近疫情原來好簡單，Whatsapp就辦到【設計圖片】

Clare.AI屬本地製作人工智能公司，製作以WhatsApp操作人工智能自動回答系統，可透過簡單步驟，即時查找到所在地或指定地點附近，是否曾經有新冠肺炎確診個案足跡，更新增每日疫情更新，以下9個步驟即時收到訊息！

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注意：Clare.AI的疫情資料庫疫情資料或有誤差，而文中提及可使用GPS搜尋，或可能透露用家所在位置，用家應小心考慮決定是否提供GPS資料。

疫情大半年間，外科口罩成為必須品，科技玩物頻道找到K.Kwong盲測35款香港口罩，選擇時可以更清楚各款口罩保護能力。

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