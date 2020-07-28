MacBook Pro 劈 4 千抵唔抵玩？有網店推出 MacBook 清貨大優惠，將原本定價 $21,199 的 MacBook Pro 15 吋劈到 $16,969，表面睇好似非常實惠？其實比較一下規格，就知道減價唔一定抵玩。

電器連鎖店中原近日在網店推出清貨大優惠，MacBook Pro 由原價 $21,199，大幅減價至 $16,969。帳面上睇，足足減價達 $4,230！首先，大家不要輕易被價錢嚇到，其實大減價清貨的，是 2018 年版本的 MacBook Pro 15 吋版本。

👇 MacBook Pro 網店劈 4 千？即刻比較優惠規格及價格 👇

+ 3 + 2

大家可以見到，雖然中原網店的 2018 年版 MBP 15 吋劈價足足有 4 千，但其實在一般電腦商場的小店當中，早已經將售價下調至 $17,000 一段時間。另外，2018 年版 MacBook Pro 雖然配備 Radeon Pro 560X 圖像處理器，不過現時版本 MacBook Pro 入門規格配備的 Radeon Pro 5300M 顯示卡，在各方面的效能上其實已經跟 2 年前的 560X 沒有太大差別。而 2020 年版本的 MacBook Pro，在定價上亦不過是 $18,999，Retina 屏幕更加貼邊達 16 吋，所以大家實在沒有必要為 2 千元的優惠，而入手舊機幫人清貨。

若果大家實在希望以優惠價購買 MacBook Pro，大可以考慮 Apple 正在舉行的 Back to School 優惠，除了機價有較高折扣外，更可以用優惠價 $700 換購 AirPods Pro。當然，要使用 Back to School 優惠，大家可能要找身邊還有學生證的朋友幫忙。

同場加映：👇 MacBook Air 及 Pro 開學優惠【點圖放大睇詳情】 👇

2020 年 Back to School 開學優惠，準備購買 MacBook Pro、Air 及 iPad 的同學們，今年 Apple 的學生優惠除了折扣之外，更追加了免費換購 AirPods 及加錢換購 AirPods Pro 的著數，想知道優惠詳情，即刻睇完整文章：

Apple Back to School｜Macbook、iPad 折扣再換 AirPods Pro