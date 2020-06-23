WWDC 2020︱在今日（6 月 23 日）凌晨於網上舉行的 Apple 開發者大會 WWDC 2020 之上，雖然就沒有傳聞中的新 iMac 登場，不過與 Mac 有關的重磅消息也不少。 除了 MacOS 新版本 Big Sur 之外，Apple 更在同一場合確認了外界傳聞已久的決定 － 在未來兩年將 Mac 的處理器逐步改成自家出品 Apple Sillicon。

回顧 Apple Mac 機的歷史，他們在處理器選擇上曾經有過幾次重大革新，由早期用的 PowerPC、到後來因為想推高普及率而與 Intel 合作轉推 x86 處理器版本，往後 Apple 將會為 Mac 機換上自家設計的新晶片 Apple Silicon 系列。

Apple Silicon 系列其實並非完全新作，同樣架構的 ARM 晶片一直沿用在 iPhone、iPad 當中，只不過未來將會取代 Intel 的 x86 架構處理器運用到 Mac 之上。

在過去，x86 處理器因有著更強的性能而被一直重用，但近年 Apple 的 A 系列處理器效能不斷提升，甚至加入了人工智能以及整合在同一晶片之上的強大 GPU，結合 ARM 架構處理器本身低功耗的特性，使得 Apple 在 Mac 轉用 Apple Silicon 的決定變得理所當然。

Apple 方面深知道由 x86 架構跳到 ARM 平台，最大的挑戰在於軟件的支援上（幾年前 Windows RT 的轉型失敗正源於此），故在作出宣布的同時又為用家與開發者大派定心丸，首先就是為我們展示了大量應有的完全版本 Apps 可以流暢運行於採用 Apple Silicon 的機器之上，包括：

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除了原生支援的 Apps 充足之外，Apple 亦強調推出了名為「Rosetta 2」的轉譯工具，讓舊有 Apps 支援在新的硬件平台上運行，而且轉譯過程是在安裝的同時實時進行：

另一方面，因為 Apple Silicon 本身就是 iPhone、iPad 常用的 ARM 架構，在傳統的 x86 App 以外，採用 Apple Silicon 的新機亦將會全面支援 iOS Apps 的運行，讓 Mac 可用的 Apps 數量大大提升：

iOS Apps 甚至可以在同一畫面中作多工運行（圖 Apple）

Apple 暫時未有就 Apple Silicon 機種的定價、型號等細節作詳細宣布，只透露將在未來兩年間逐步將旗下的 Mac 機全部改成 Apple Silicon 的型號，在同一時間他們就已經準備好開發者用的試作機，讓 Apps 編程人員由今個星期起就為了未來的 Apple Silicon 體系作準備。

【點圖看Apple WWDC 2020六件大事：】

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