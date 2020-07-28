【禁堂食│網上買餸及外賣App優惠一覽】隨着COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情轉趨嚴重，政府宣布周三（7月29日）起全日禁止堂食。無了堂食，其實網上買餸自煮或用外賣App都非常方便，本文整合常用網上買餸平台以及Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等外賣App優惠，讓大家安家中抗疫！

雖然無法堂食，但安坐家中都可享受這些美食？（資料圖片）

網上買餸平台近年興起，更有送貨服務，讓大家安坐家中等「開餐」，非常方便。以下盤點現時較常用的7個網上買餸平台，本地、日韓美食、素食都有，並附上免運費方法，看看哪家合心水。

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6大外賣App優惠

除了網上買餸自煮，使用外賣App也十分簡單方便，更可能有免運費、迎新或折扣優惠。以下整合Deliveroo、Foodpanda、e肚仔、Uber Eats、KFC、麥當勞麥麥送等6個外賣App優惠，並附上優惠碼，買外賣前可看看。

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同場加映：3大高危大廈、食肆、商場網上搜尋器使用教學

香港新冠肺炎確診個案連日破百，引起關注。（疫情互動地圖）

香港新冠肺炎確診個案連日破百，感染人數急升下，確診者足迹遍布全港多區食肆、商場、住宅大廈。要避開高危地點，以下3種工具包括民間自製網上搜尋器、WhatsApp，以及疫情互動地圖都幫到你！

超方便搜尋器 + WhatsApp查疫廈教學（附連結）👇👇👇

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更多搜尋器使用方法及疫廈名單👇👇👇

新冠肺炎確診者曾到商場食肆輕鬆Check 3大網上搜尋器使用教學