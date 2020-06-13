日本公司推透明防水口罩　減低游泳課飛沫傳播　在水裡也要防疫？

數碼生活
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【日本游泳專用防水透明口罩防新冠肺炎傳播】肺炎瘟疫緩和，日本6月1日正式復課，只是上體育堂經體液傳播病毒的風險存在。日本就有游泳用品公司推出透明防水口罩「Pool Mask Man」給游泳教練配戴，上游泳課時使用減少病毒經飛沬傳播的機會，據知獲全國熱訂。

日本游泳用品生產商「Rockin'Pool」經理西川隼矢設計出一款透明防水口罩「Pool Mask Man」，據稱是為體育游泳課的教練而設。此裝備可覆蓋鼻下區域，功能跟外科口罩相若。

Rockin'Pool公司表示，6月6日開售起40日內已從全日本大約1,000個泳池設施收到20,000張訂單。Pool Mask Man配合游泳護目鏡使用，即睇口罩特點及使用方法（點擊放大圖片細睇詳情）：

Pool Mask Man使用1毫米的超厚氯乙烯PVC材料，即使在劇烈運動中也能保持形狀。即使用家臉部突然離開水面，水會沿着口罩下巴位置流下，保持呼吸平穩。至於透明的設計，西川隼矢表示是為了方便學生看到教練表情而採用，相信看到表情的交流才能令學生安心。

日本體育廳早前表示泳池水中含有適量氯氣，具高強消毒作用，在水中感染疫病的可能性較低。惟不少家長擔心子女在水中感染，西川隼矢為此推出游泳用口罩加強防禦。

但正如官網強調Pool Mask Man是防範直接從口部飛沫感染的風險，而不是經池水感染的風險。教水時，教練臉部總不可避免跟學生的臉部處於平行位置，臉部間的距離有時候很近，因此Pool Mask Man開發目的是100％阻擋正面而來的飛沫。官方較建議教練一方配戴，以降低師生彼此感染的風險。

示範影片：

資料來源：Rockin'Pool朝日新聞

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