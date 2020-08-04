【第一代iPod Touch原型】Apple於2001年推出 iPod 音樂播放器成為經典，更影響日後iPhone、iPad等劃時代科技產品推出；2007年基於iPhone外型製作的iPod Touch第一代，日前Twitter上出現從未曝光原型機圖片！另外歷年來iPod你又擁有過哪一部？或許會是C朗拿度也力撐的iPod！

iPod Touch第一代於2007年推出，日前有Twitter用家發放從未曝光原機 【Pakutaso 圖片】

👇🏻👇🏻iPod Touch極似iPhone，日前網民發表的原型機是什麼樣？這部原型機原來暗藏日後iPhone、Mac設計概念，Twitter網民又有什麼反應？【點圖放大看詳情】👇🏻👇🏻

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iPod Touch外，Apple在這19年內都推出過不同款式、功能iPod；以下盤點10部Apple你曾經擁有 iPod 家族：聯乘特別版、有個系列揀歌特別困難【👇🏻👇🏻點圖放大睇👇🏻👇🏻】

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資料來源：Twitter @Dongle Pro

👇🏻👇🏻原來世界足球先生都撐iPod！葡萄牙籍、剛成意甲冠軍隊祖雲達斯前鋒C朗拿度，原來也是iPod捧場客，相對其手上名錶，iPod雖然售價無得比，但仍然是C朗隨身潮物！是哪一款iPod成為他心頭好？【點圖放大睇故事】👇🏻👇🏻

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