小米今年踏入 10 周年，除了猜來小米 10 以及 K30 兩部手機的「至尊紀念版」之外，在其另一條產品線、智能電視上亦有新作登場，而今次發表的新品更是噱頭十足，是全球首部得以量產的透明 OLED 屏幕電視，名字直截了當就叫「小米透明電視」。

小米透明電視由創辦人雷軍日前在 10 周年演講會上親自發布（圖 小米）

小米透明電視是小米旗下高階 OLED 電視「大師系列」的最新產品，採用的是最新銳的透明 OLED 屏幕，電視前後可透視，當有內容顯示時就尤如浮在半空一般：

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小米透明電視實際效果

小米透明電視將於 8 月 16 日於中國內地正式開賣，售價為 49999人民幣，換算即港幣＄55000 左右，以一部只有全高清解像度的電視來說當然是貴得過份，但明顯地小米透明電視的透明 OLED 才是重點，但究竟實際使用的效果如何？有內地媒體就在發布現場拍下了試玩影片，賓際效果是這樣的：

從實際效果中可以看到小米透明電視的 OLED 屏幕透光度太高，反成了使用上的一個缺點，如此一來，用超過5萬價錢購買的電視，背後就需要配合一個全黑背景才能發揮最佳的視角效果，但如果背景全黑…要一個透明電視來幹什麼？想來也令人有點啼笑皆非。

同場加映：小米10 至尊紀念版靚相有得睇

小米透明電視屬技術展示的成份居多，即使能在香港賣，相信買單者也不會太多，不過小米日前發表的手機小米 10 至尊紀念版倒是有不少人留意，其攝影功能為它帶來 130 分的高分，於 DxOMark 評測中搶下榜首之位，以下的官方靚相，的確「呃得下人」：

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