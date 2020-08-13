今日我們可以透過手機和民用的頭戴式裝置，簡便輕易地享受VR虛擬現實的遊戲或視聽內容。但其賽如此垂手可得的通用技術，是早於19至20世紀便開始摸索，一步一腳印經過無數昂貴的挫敗發展而來。

講起VR，除了要去專業VR遊戲機中心的大型體感Game以及VR電影外，大家應該都會想到PlayStation VR、Oculus Rift、 Samsung VR Gear、HTC VIVE和Google Cardboard等已頗為流行的民用裝置。

VR眼鏡的概念其實早於1935年經小說家Stanley Ｇ. Weinbaum在其作品Pygmalion's Spectacles內提出，包括視覺、嗅覺、觸覺等全方位沉浸式體驗的虛擬現實概念。近百年來推出數以千計的相關產品，有成功有失敗，當中有部份舊裝置今日看來仍是非常超前，只是因技術和成本所限未能普及、被市場淘汰。以下的一些發明品，你未必聽過，但都為VR發展演進帶來一定貢獻。

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同場加映：NOKIA諾基亞出電視 原來重出過床？

一度衰落的Nokia近年復甦，除了手機還不停開展其他市場，最近公布將推出32吋FHD及50吋4K UHD解像度兩款智能電視。Nokia推出過的產品上至太空下至家電都有，好多都古靈精怪又有創意，以下這些你可能未見過。

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