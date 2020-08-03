又一位現代電腦介面先驅去世。《紐約時報》（New York Times）報導，滑鼠發明者之一的電腦工程師William "Bill" English於7月26日因呼吸衰竭去世，享年91歲。English與Douglas Engelbart一起發明了最早的電腦滑鼠，被譽為「滑鼠之父」。

Douglas Engelbart與William English在上世紀60年代於史丹福研究院（Stanford Research Institute）共事。

兩人在1968年策劃了被譽為 「所有演示之母」（The Mother of All Demos）的重要發布會。除了公開滑鼠外，初次提出數十年來個人電腦所採用的許多概念。

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簡單講，1968年展示了圖形用界面（GUI）、線上文本編輯、視像通話和超文本鏈接，這些技術理念深深影響了現代電腦的發展。Englebart的構想無疑係超前數十年，English則是真正了解他想法並有能力將之付諸實踐的技術鬼才。Englebart繪製滑鼠設計圖，English成功製作出滑鼠，經SRI於1967年取得專利。亦有傳English在幕後為Englebart協調1968年的歷史性發布會。

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Ｗilliam English和Englebart所預見的許多人機互動界面和電腦功能在Xerox PARC之類公司得到完善，並逐漸進入主流，影響Mac、Windows等名牌的發展，直到今日仍占據主導地位。

資料來源：New York Times、Engadget、OldMouse.com、Doug Englebart Institute、MouseSite（1/2）、History-Computer、The Mother of All Demos@YouTube

同場加映：日本推「全息空氣觸屏」避開雙手接觸防疫

日本的餐廳、圖書館及診所等多處公共場所，可能很快就應用新一種應對新型冠狀病毒肺炎瘟疫的方法：移除自助機的實體觸控屏幕，改用全息空氣投影觸控屏幕。就像科幻片成真，市民可以滑動並點擊來操作懸浮於空中的、類似立體投影Hologram觸屏。

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除了空氣觸控面板，世界多地有識之士、醫療專家和創意人各出奇謀，開創發明減低染疫風險。有神奇、有騎呢、有無厘頭，各具擅場。

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