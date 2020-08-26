帶領Apple成2兆美元市值企業　Tim Cook如何走出與喬布斯不同的路

當喬布斯（Steve Jobs）2011年離開人世時，從果粉到投資者，幾乎所有人都悲觀認為「蘋果完蛋了」，接任執行長職務的提姆．庫克（Tim Cook）被評價為枯燥的商人，缺少喬布斯對於產品設計的敏銳與苛求。而過去那才華勃發的蘋果將不復存在，失去喬布斯後註定走向平庸，iPhone這樣的革命性產品將成絕響。

但是，蘋果並沒有如外界的預言的沒落，在庫克的帶領下，蘋果市值在20日一度突破2兆美元，成為美國首間達成此成就的企業，高於意大利、巴西、加拿大等國的GDP，等於位列全球第8大國家。

而在蘋果市值即將突破兩兆美元大關前夕，庫克也因高漲的股價身家累積超過10億美元，獲得億萬富翁的頭銜，雖然這個數字仍不足以名列《彭博億萬富翁指數》上，他非創業家的身份卻是富豪行列中的稀有動物。

▼▼▼相關圖輯：Apple WWDC 2020六件大事▼▼▼

+ 2

失去好友又飽受外界懷疑，庫克「最孤獨的時刻」

在加入蘋果以前，庫克曾輾轉任職於IBM與康柏電腦，然而加入康柏電腦才半年時間，當時擔任採購與庫存主管的他便被喬布斯挖角至蘋果公司。為何會離開前途大好的康柏電腦，選擇當時在破產邊緣的蘋果？庫克曾在母校奧本大學畢業典禮致詞上說道，「直覺告訴我這麼做。」

跟著這股直覺，庫克在1998年進入蘋果，擔任管理庫存與供應鏈的工作，讓喬布斯無後顧之憂地投入於產品的研發之中。專注產品設計的喬布斯、負責營運管理的庫克，兩者就如同太極中的陽與陰，兩者互補才是一個完美的圓。

縱然庫克在蘋果扮演的角色相當關鍵，但外界對他鮮少關注，直到喬布斯因病痛淡出事業，庫克擔任臨時CEO以及被指定為繼任者後，大眾才開始認識到這號人物。庫克曾形容，那是他生命中最孤獨的時刻，失去了老友、外界的不信任與批評接踵而至，沒有人相信他有能力掌舵蘋果航向明天。

▼▼相關圖輯：iOS 14簡介▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

不跟隨喬布斯，庫克為蘋果開展「自己的路」

《喬布斯傳》作者華特．艾薩克森曾透露，喬布斯一度批評「提姆不是個產品人。」但臨終之際，喬布斯仍選擇將耗費大半人生建立的企業，交給個性溫和、靦腆、低調，與自己迥然不同的這位「商人」。因為喬布斯知道，庫克正是蘋果繼續前航需要的人才。

有別喬布斯充滿暴躁與碰撞的獨裁領導風格，庫克更關注團隊的合作，《華爾街日報》曾以「慎重、合作及策略」形容他的領導風格，他也深知自己並非喬布斯，在產品設計上賦權專業人士發揮，但仍舊對細節極盡要求。

曾有蘋果員工透露，彙報工作時每個人必須非常清楚自己所做的事，因為庫克會鉅細靡遺問個徹底，假如他覺得團隊準備不夠充分，便會直接跳過議程，「這時會有人哭著離開。」

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12配件商流出4款新機模型▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

為維持團隊之間的和諧，庫克更不惜出重手，上任沒多久即開除時任iPhone軟體主管的史考特．福斯托（Scott Forstall）。據《庫克傳》描述，福斯托執著玩弄權勢，早從喬布斯時代就被許多同事厭惡，Siri、Apple Maps接連失敗後便遭解職處分。

不同於喬布斯為人們帶來的刺激與躍動，庫克缺少那被比爾蓋茨形容是「魔法」的個人魅力。「我知道我需要做的事不是模仿他（喬布斯）」，幾年前接受媒體採訪時，庫克表示，「我會失敗得一塌糊塗，我認為這對許多從非凡人物手中接棒的人來說很重要。」

在喬布斯的追思會上，庫克曾分享這位好友給他的建議，「別問我會怎麼做，做正確的事就對了。」即將接掌備受全球矚目的蘋果，庫克對此謹記在心，「你必須自行規劃方向，使出自己的所有能耐。」

iPhone 12 系列 最新傳聞整理 👇

+ 12 + 11 + 10

從毒蘋果到綠蘋果

喬布斯向來對「環保」不屑一顧，永續性在美感前微不足道，中國環保組織綠色選擇聯盟曾在2011年發布報告，抨擊蘋果「高格調的形象背後是污染與毒害」。但在庫克的職掌下，蘋果不僅市值登峰造極，也搖身一變成為更環保、具社會責任的企業。

庫克令蘋果看待環保的態度180度翻轉，在2013年聘請前美國環境保護署署長莉莎．傑克森（Lisa Jackson）加入營運團隊，積極採取行動應對氣候變遷，不僅逐步降低營運的碳足跡，更要求供應鏈以可再生能源製造蘋果產品。

今天蘋果已被視為科技領域最環保的企業之一。2011年將蘋果評為「最不環保科技公司」的綠色和平組織，已連續多年將蘋果評為最環保的科技巨頭，超越Google、亞馬遜、微軟等競爭對手，也多次公開讚揚蘋果在環保方面的努力。

👇👇👇相關圖輯：iPhone 12 發布會舉行日期及最新消息👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

2018年，蘋果宣佈包括辦公室、門市、資料中心等全球設施達成全面採用可再生能源的里程碑。今年更許下諾言，要在10年內使整體供應鏈達成碳中和，計畫在10年內去除75%的碳排放，並透過復育紅樹林等方式抵銷剩餘的25%碳足跡。

庫克對環保的重視，逆轉了世人對蘋果高污染的形象，為企業理應扮演的角色樹立典範，將這顆曾經建立在污染與氣候破壞的毒蘋果，變成一顆友善地球的綠蘋果。

用成績證明自己，「庫克船長」帶領蘋果繼續創造驚喜

9年過去，儘管當初外界有再多的懷疑，事實仍然勝於雄辯，蘋果在庫克的帶領下成為全美市值最高的企業，全球iPhone用戶突破9億人，蘋果也超脫iPhone或iPad的範疇，打造出Apple Watch、AirPods等全新硬體產品，引領業界風潮，並將觸角深入數位領域，去年一次推出新聞、影視、遊戲等多款訂閱服務。

▼▼▼相關圖輯：Apple Watch series 5開箱評測▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

雖然Apple Watch並非一推出就轟動全球，AirPods首度亮相時甚至被網友訕笑，但邁入2020財年以來，服務及穿戴式裝置已成為僅次iPhone的兩大營收來源。現在蘋果銷售的穿戴式裝置比任何競爭對手都多，庫克曾說，穿戴式裝置產品規模足以達到《Fortune》企業150強的等級。

這些產品為人們帶來的驚嘆，或許無法與麥金塔、iPhone塑造的變革相提並論，但依舊開創出一陣陣令整個業界跟隨的風潮，並穩健地深入人們日常生活，圍繞你的每一天。

喬布斯逝世時，蘋果的市值約為3,500萬美元，不到10年時間就成長近5倍。2018年8月，蘋果成為全美第一間市值破兆的企業，庫克花了約兩年的時間讓這個數字再翻一倍。

庫克或許不像喬布斯，擁有從無到有建立蘋果這艘大船的能耐，但這些年繳出的實績，「庫克船長」已證明他掌舵蘋果的手腕，駕馭這艘大船航向一個又一個驚奇。

▼▼▼相關圖輯：點擊睇新iPhone SE賣得好四大原因▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

蘋果兩年內市值翻倍、破2兆，成全球最有價值上市公司

從領導者變追隨者！Intel經歷50年興衰，面臨第三次策略轉折能否再次崛起？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】