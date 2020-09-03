蘇寧/豐澤VAIO電腦激減　LG 65吋電視劈價　20件抵買數碼產品推介

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【蘇寧豐澤網店優惠】9月網店優惠陸續有來，蘇寧 Suning 香港網店舉行數碼產品Apple產品、手機特價，豐澤網店亦推出Nikon單反、VAIO手提電腦大減價，另附CASIO G-Shock、精工電子錶開倉資訊！

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👇🏻👇🏻豐澤網店同時舉行數碼產品優惠，NIKON D850單反相機、VAIO手提電腦罕有減價，更有GARMIN x EVA智能手錶預訂，推介8款劈價產品連開倉網址【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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👇👇時間廊City Chain網店舉行夏季減價，2020年新款CASIO G-Shock、女生Baby-G以半價發售，精工SEIKO Prospex 50mm大錶面減$500，推介12款必買錶【點圖放大睇】👇👇

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👇👇TimeMix Online手錶專門店同時舉行G-Shock減價，主打近年G-Shock三針GA系列，B5000經典「黃金戰士」版另推介8款熱賣型號【點圖放大睇】👇👇

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