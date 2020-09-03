撰文：鄧鴻至
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【蘇寧豐澤網店優惠】9月網店優惠陸續有來，蘇寧 Suning 香港網店舉行數碼產品Apple產品、手機特價，豐澤網店亦推出Nikon單反、VAIO手提電腦大減價，另附CASIO G-Shock、精工電子錶開倉資訊！
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