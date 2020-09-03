【Pokemon GO停止支援舊款iPhone及部份過時iOS、Android系統】Pokemon GO的精靈寶可夢訓練員們，有個超級壞消息你唔想聽都要聽：如果你還在運行Android 5.0 Lollipop或iOS 10和11的手機及平板電腦上打Pokemon GO，你好快無得玩落去。因為此手遊10月中旬的更新將不再支援這些過時系統 。換言之好多沒有再升級OS的舊機都不能打Pokemon GO了。

Pokemon GO大量訓練員即將近來一個惡耗：運行Android 5.0 Lollipop、iOS 10及11的智能手機或平板電腦裝置將不能玩10月更新版（0.189版本）Pokemon GO，無法使用遊戲中的寶可幣或道具。

外媒《The Verge》報導，Pokemon GO非常依賴手機鏡頭、GPS追蹤，也要求手機效能跟得上其AR小精靈的3D圖像視覺效果。手遊在這些方面的升級將消耗更多手機電池，落後過時的作業系統不能勝任。今次更新除了上述作業系統「無得留但」，就連兩款舊iPhone也要面臨淘汰。

Pokemon GO營運商Niantic表示，是次變化只會影響「一小部份每日活躍玩家」，但對於那些不想或無法升級手機的訓練員們來講，仍屬巨大損失。其實Pokemon GO今年8月已停止支援32位元的Android設備，加上是次10月更新停止支援的兩款iPhone，最少16款手機要自夢可夢世界退役：

👇👇👇Pokemon GO 8月及10月更新淘汰舊款手機清單一覽👇👇👇

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以上清單所見，這些舊手機多於2014至16年間推出，平均也有5、6年歷史；少部份更是早至2013年上市的古董。分別於2013和14年發布的iPhone 5S和6，其實可以升級至iOS 12，理應可支援10月新版Pokemon GO。只是Niantic表示此兩部舊iPhone只有1 GB RAM，「我們不想為少數特定裝置需限制開發和實現新功能。」

Pokemon GO官方Twitter公告，引來部份用舊手機的玩家不滿。（Twitter擷圖）

資料來源：Pokemon GO@Twitter、The Verge

同場加映：Pokemon御三家渠蓋現身東京！

旨在振興各偏僻地區人流、發揚其獨特魅力的企劃「寶可夢當地Acts」活動「寶可夢人孔蓋」（Pokemon Utility Hole Covers）局部跟手遊Pokemon GO結合成Pokestops，讓玩家親臨那些地區找尋渠蓋、在遊戲內為渠蓋打卡，藉此帶動當區經濟。寶可夢人孔蓋本跟旺區無緣，最近竟也登陸東京。對於東京的Pokemon GO精靈訓練員來講實在係好消息！鋪設了一星期多少少，已有不少網民打於留影在Twitter分享了：

👇👇👇點圖放大睇東京「初代御三家」Pokemon寶可夢人孔蓋👇👇👇

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Twitter上已經有網民透過Pokemon Go內置的GO Snapshot功能為自己收集到的AR小精靈跟其所屬人孔蓋留影：

👇👇👇點圖放大睇Pokemon Go小精靈跟各自人孔蓋盞鬼可愛合照👇👇👇

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想睇晒100個Pokemon人孔蓋？觀看完整全文：Pokemon御三家渠蓋首度登陸東京！全日本共100個Pokemon GO可打卡