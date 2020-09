iPod nano 第 7 代將會在本月底正式進入 Apple 的「過時和已停產產品」分類之中,意味著官方將會逐步終止對其硬件維修的支援。其實 iPod nano 自 2005年面世以來,一直是隨身聽市場的重要指標,以下就跟大家回顧全部 7 代 iPod nano 的設計,以及各種你不知道的冷知識歷史。

iPod nano 在 2005 面世的時候,使用 SSD 取代硬碟儲存而令機身大幅度縮小,成為令市場矚目的產品。當年除了以收錄 1,000 首樂曲為賣點外,多年來 iPod nano 系列一直維持大約美金 US$199 左右(約港幣 $1,542)的起錶價,對比起 iPod touch 處於一個相對更便宜的價位,成為不少 iTunes 用戶喜愛的隨身播放器選擇。全部 7 代 iPod nano 入面,你曾經擁有過那幾款?

其實 iPod nano 第 7 代已經在 2017 年跟 iPod Shuffle 一起停止發侷,若果各位依然使用 iPod nano 第 7 代的朋友,需要留意 Apple 的「過時和已停產產品」分類,代表產品的維修將會受到零件及貨存的限制,即是 Apple 不一定可以繼續為大家的產品作出維修;所以產品有問題的朋友,還是趁 9 月底,查一查是否還可以維修。

