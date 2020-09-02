iPod nano正式退役　喬布斯牛仔褲取出初代最經典　回顧全7代歷史

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iPod nano 第 7 代將會在本月底正式進入 Apple 的「過時和已停產產品」分類之中，意味著官方將會逐步終止對其硬件維修的支援。其實 iPod nano 自 2005年面世以來，一直是隨身聽市場的重要指標，以下就跟大家回顧全部 7 代 iPod nano 的設計，以及各種你不知道的冷知識歷史。

iPod nano 在 2005 面世的時候，使用 SSD 取代硬碟儲存而令機身大幅度縮小，成為令市場矚目的產品。當年除了以收錄 1,000 首樂曲為賣點外，多年來 iPod nano 系列一直維持大約美金 US$199 左右（約港幣 $1,542）的起錶價，對比起 iPod touch 處於一個相對更便宜的價位，成為不少 iTunes 用戶喜愛的隨身播放器選擇。全部 7 代 iPod nano 入面，你曾經擁有過那幾款？

👇👇👇 iPod nano 回顧細數你唔知嘅歷史 👇👇👇

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其實 iPod nano 第 7 代已經在 2017 年跟 iPod Shuffle 一起停止發侷，若果各位依然使用 iPod nano 第 7 代的朋友，需要留意 Apple 的「過時和已停產產品」分類，代表產品的維修將會受到零件及貨存的限制，即是 Apple 不一定可以繼續為大家的產品作出維修；所以產品有問題的朋友，還是趁 9 月底，查一查是否還可以維修。

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除了 iPod nano 系列，iPod Shuffle 亦同樣受到 Apple fans 的寵愛，其中 iPod Shuffle 第 4 代在今年初更因為 C 朗拿度而人氣再起。想知道更多關於 C 朗同 iPod Shuffle 的關係，即睇完整文章：C 朗仍用 iPod Shuffle 4 聽歌　絕版 iPod shuffle 一晚變潮物？

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