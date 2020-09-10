《PUBG絕地求生》被禁引悲劇！印度21歲學生因無法「食雞」自殺

本月，印度緊急宣布再禁用118款中國App，這是自6月封禁59款中國App之後的又一次升級。此次封禁甚至還包含了《絕地求生》（PUBG）食雞手遊，引發全球輿論譁然。令人意想不到的是，印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺，這讓《絕地求生》食雞手遊再度成為輿論焦點。

據印度報業托拉斯7日報道了印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺的來龍去脈，印度西孟加拉邦納迪亞地區警方6日表示，21歲的學生普里塔姆·哈爾德因政府的禁令而無法繼續打「絕地求生」，被發現在家中上吊自殺。

《PUBG Mobile》（林勇 攝）

他的母親稱，這起事件發生在4日，哈爾德吃完早飯後就回到了自己的房間：「當我去叫他吃午飯時，發現他的房間從裏面鎖上了。他不開門，我在敲了幾下門後把鄰居叫來了。他們衝進房間，發現哈爾德吊在天花板的風扇上。」印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺，可悲！

談到兒子的死因，哈爾德的母親稱，他顯然是因為無法打遊戲而感到沮喪：「他之前會在晚上打遊戲。我認為他自殺就是因為無法繼續玩『絕地求生』了。」警方也表示，在與哈爾德的家人交談後，認為這名學生是因為無法玩這款手機遊戲而自殺的。

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印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺，皆因印度封禁118款中國App，這一決定令上千萬的印度玩家感到失望。

在最新印度宣布再禁用118款中國App當中，包括《絕地求生》手遊、企業微信、微信讀書、名片全能王、百度、照片編輯軟件「Cut Cut」、視訊應用「VooV」等，以及FaceU、優酷、ZAKZAK、支付寶、淘寶移動版等在內的應用，就連遊戲都禁難信服。

印度宣布再禁用118款中國App的理由跟美國如出一轍，同樣是基於國家安全考慮。只是印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺，沒想到惡果竟然來的這麼快。

印度印度電子和信息技術部（MEIT）9月2日發佈公吿，宣稱印度宣布再禁用118款中國App，而封禁的對象則「涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國家安全和公共秩序活動」的中國App，沒想到招致印度21歲學生因食雞遊戲被禁自殺。

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