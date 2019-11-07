【PUBG】真人版「食雞」！Cosplayer用平底鑊擊退劫匪

角色扮演的風氣在世界中相當盛行，扮演者們不僅穿上喜愛角色的服裝以外，扮演持有武器的角色時也會準備相對應的道具或武器，不過當在現實狀況下他們手上的武器真能發揮出效果嗎？美國就有一名扮演《絕地求生》（PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS / PUBG）的男子在萬聖節活動時真實上演「食雞」戲碼，利用手上的平底鍋成功擊退搶劫犯。

根據美國田納西電視台的新聞報導，在 10 月 31 日萬聖節當天，一名 31 歲的男子「Jeffrey Dweller」打扮成《絕地求生》的招牌造型，帶著三級頭盔與平底鍋，在前往聚會的途中聽到有人大喊他的自行車被搶了，見義勇為的 Jeffrey 立刻揮舞手上的平底鍋成功的擊倒搶自行車的犯人。

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受訪時 Jeffrey 生動的描述當時案件發生的狀況，當時他因為戴著頭盔所以沒能看清楚眼前的狀況，但是憑著聽到路人的呼叫聲他才能夠以平底鍋阻止犯人，並表示這是他應該做的事情。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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