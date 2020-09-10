【Motorola Razr 5G】Motorola的摺疊式智能手機Rarz發表將近一年後，今日凌晨發布全新支援5G網絡的升級機型。Motorola Razr 5G外形比初代更見圓潤，除了5G外，好多硬件規格都有進步。《香港01》科技玩物頻道就同大家睇下這一款新的5G摺機升級表現。

Razr 5G的跟上年初代最直接分別是玻璃光澤和更光滑圓潤的線條。新機有着光滑的拉絲金屬飾面和纖薄的「下巴」。更新後的設計微妙但更精緻，指紋感應器模組移至機背蓋中間Motorola標誌，據稱更符合人體工學。新機身重量更比初代輕192克。除了外觀，Razr 5G在硬件規格上可以說是全方位升級：

👇👇👇Motorola Razr 5G規格+功能6大進步位👇👇👇

定價約1.1萬港元

全新Razr 5G各方面比去年初代強，摺疊表現看來有改善，但機比機而言整體規格仍屬中階機水平。建議售價$1,400美元，即約1.1萬元，非常進取，似乎定位也真的是「只限老友」。Motorola Razr 5G預計今秋於美國市場正式推出，亦將在中國市場發售，9月10日更舉行中國區發布會。顏色目前所見有黑、灰及金三款設計，但螢幕外邊框就全部維持黑色。

同場加映：平價5G手機盤點

定價上萬的摺機或旗艦機門檻太高，想一嘗5G網速或者可由平機玩起。香港 5G 網絡正式起步才一季時間，香港手機市場已經有近 20 部不同廠商的出品可以選擇，而有別於過往 3G／4G 初推出時的情況，今次支援 5G 連線的機種除了有挨近萬元水平的頂級旗艦以外，還有更多價錢親民的型號選擇。



單在＄3000 價位，我們就找到多達 4 部不同的手機可以購入，而且都是位處中階水平，日常操作表現相當不俗，以下就為大家逐一介紹。

1. 小米 10 Lite

小米在今個季度的出品全都支援 5G 連線，而且定位涵蓋高至中階，其中小米 10 Lite 乃是目前市場上最便宜的 5G 手機之選，價錢僅為＄2,499，但亦因為價碼所限，小米 10 Lite 除了夠便宜及支援 5G 之外，身上就沒有太多突出的賣點。

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2. 華為 nova 7 SE

幾部 5G 平價機種都是出自中國廠商之手，那怎少得華為？華為早前在香港推出的 nova 7 系列當中的平價型號 nova 7 SE 一樣支援了 5G 連線，而且有別於其他幾部，它是採用華為自家的處理器 Kirin 820 的，是故在 5G 頻段上有著更多的支援。

然而值得一提的，仍然是華為尚未能脫離美國的制裁陰影，未能使用全套 Google Mobile Service，在生態系統上宜當作特例看待。

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