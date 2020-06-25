【HUAWEI 華為 nova 7 / nova 7 SE 】香港 5G 服務自 4 月起啟動以來，支援 5G 網絡的手機選擇亦越來越多，不過絕大多數為貴價旗艦機種，想要試試 5G 極速連線又想節省一點，即日上市的華為 nova 7 系列，是繼經已開售的小米 10 Lite 外另一選擇，值得考慮一下。

華為 nova 7 系列共有兩個型號選擇，分別為 nova 7 以及 nova 7 SE，其中 nova 7 SE 比 nova 7 更早登場，在售價上亦定於更親民水平，只需要＄2,688 就有交易。

nova 7 、nova 7 SE 外型如何分辨？

nova 7 兩部機種既為同一系列，在外型設計上就有相當多的相似之處，不過售價更便宜的 nova 7 SE 就採用偏向中階的處理器 Kirin 820，而 nova 7 的處理器則為屆乎 Kirin 980 及 Kirin 990 之間的旗艦處理器 Kirin 985。

兩者在外型上相似、推出的機身顏色也有類同，要一眼分出 nova 7 及 nova 7 SE，只要留意以下幾點就可以了：

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nova 7 獨有的「7 號色」有頗獨特的折射顏色效果：

nova 7 拍攝能力更煞食

華為 nova 7 的四個鏡頭分別為 6400 萬像素主鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素 3 倍光學變焦鏡頭以及 200 萬像素的微距鏡頭（蔡浩騰 攝）

如果單是要 5G 連線的話，較平價的 nova 7 SE 當然有其吸引之處，如一併考慮日常使用，貴一千元的 nova 7 在規格及功能上都更為平均，例如拍攝功能，就因為 nova 7 多出的一個 3 倍光學變焦鏡頭而生色不少；單以拍攝性能而言，nova 7 的水準及得上月前上市的 P40 。

竟然還加入了與 P40 Pro+ 一樣的「變焦畫中畫」功能，在變焦至 15 倍式以上時就會在左上角多出一個用以顯示取景範圍的方框（蔡浩騰 攝）

華為 nova 7 實機試相

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上市日期及售價

nova 7 系列中的平價版本 nova 7 SE 已經在香港開售，8GB RAM +128GB ROM 配置，售價＄2,688。而較高階的版本 nova 7 將在 7 月 3 日發售，8GB + 256GB RAM，售價＄3,688。

若要與市場上的中價手機選擇比較，nova 7 系列的性價比確有一定優勢，尤其在同價位中可以選擇的 5G 機種不多，可以與之直接競爭的就只有小米 10 Lite。不過值得一提，nova 7 系列兩機一樣沒有 GMS，只能用華為自家的 HMS 服務，用慣「完全版」Android 的用家或需要多點時間適應。