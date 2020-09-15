撰文：鄧鴻至
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【網店優惠】9月網購優惠陸續有來：豐澤網店Outlet及Acer同時舉行開倉，推出包括iPhone 11 Pro限時減$2500、Acer ConceptD專業設計用手提電腦大減$5000！
👇🏻👇🏻豐澤網店Outlet舉行每周開倉，本星期開倉包括Oppo Reno 2、iPhone 11 Pro / Pro Max限時最高減$2500、VAIO SX 14手提電腦減$3000，推介18款抵買數碼產品【點圖放大睇開倉價】 👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻Acer網店亦舉行Acer Day開倉，開放多款品牌手提電特價，ConceptD Pro 5專業設計手提電腦減5千、Swift / Helios系列減價【點圖放大】 👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻 中原網店「Apple特價區」最後減價，最平一款旗艦iPhone大劈價$3241！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻同場加映： iPhone 12即將推出，傳聞一口氣推4部新機，以下綜合整理12個iPhone 12新傳聞 【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
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