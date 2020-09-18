日清合味道49周年推太空人杯麵　盤點6件創意商品　有模型有耳機

日清合味道杯麵是世上第一款杯麵，於1971年9月18日首度發售，奠定3分鐘即淥即食觀念影響全球，至今已49周年。雖然還差一年才到半世紀，日清亦隆重其事大賣奇特商品，繼6月跟Bandai Spirit Hobby出1:1組裝模型後，更推出太空人專用的太空杯麵及U.F.O炒麵，延續其破格品牌風格。

日清官方宣布推出太空人專用的「日清U.F.O.炒麵」和把經典風味轉型而成的「太空杯麵」。總共5種味道都有得上太空食！透明真空袋包裝都幾型。各款麵食即睇：

👇👇👇日清太空杯麵及U.F.O.炒麵👇👇👇

日清太空杯麵和U.F.O.炒麵不是得個樣，而是真的獲取日本宇宙航空研究開發機構JAXA認證，是貨真價實的安全太空食品。日清為切合太空環境迥異的物理狀況，特別把麵條澱粉設計成用70℃熱水即能煮好。麵條更厚身之餘，湯也是更粘稠，因為是塊狀勾芡，以防止湯料在太空倉內之無重狀態下飛得到處都是。

（Nissin）

日清稱U.F.O.炒麵面世的契機，是跟日本太空人野口聰一的會談。野口當時表示即將前往國際太空站執行任務長期逗留，希望到時也可以吃到最喜愛的麵食。未來此7款日清太空食品預計會隨野口太空人啟航前往星空宇宙。

資料來源：Nissin

日清瘋狂商品概念勁幽默 盤點6個最癲喪

可惜太空杯麵還未向公眾發售。但其實太空食品已不算誇張，日清食品一向在宣傳方面極盡惡搞抵死風格，時不時發佈一些疑幻疑真的概念產品圖，就算無實體化都好有娛樂性，令杯麵迷大嘆「如果堅出就買爆」。以下幾套商品可能你或多或少都在網絡上見過，當中一些真的成功上市。讓我們一齊回顧下日清部份瘋狂搞作：

👇👇👇日清合味道杯麵電競耳機梳化等超爆概念👇👇👇

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👇👇👇日清合味道杯麵膠叉眼鏡？騎呢搞作繼續睇👇👇👇

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不過講到今年最爆，還是要數網民期待已久的杯麵模型。Bandai Spirit旗下Hobby事業部在6月宣佈推出家傳戶曉的Nissin 日清合味道杯麵的1:1組裝模型，更抵死標榜是「3分鐘內無法完成製作」的模型。

Bandai Spirit Hobby的「Best Hit Chronicle」模型系列向來以日本劃時代商品為主題，之前就推出過Sony PlayStation及 SEGA Saturn的遊戲主機組裝模型，大玩集體回憶。最新作就是3分鐘食得的日清合味道杯麵。

Bandai表示這1:1日清合味道模型是「3分鐘內無法完成製作」，他們為真實的杯麵麵條進行3D掃描，透過精確建模製作塑膠零件。不只杯麵杯和日清商標的零件仔細分層分色，就連菜乾、肉乾、蝦碌等配料都著力還原。《香港01》科技玩物記者取得一盒，打開發現零件果然分得好細緻！即睇記者簡單開箱！

👇👇👇日清合味道杯麵 x Bandai Spirit「Best Hit Chronicle」1:1組裝模型盒件即睇👇👇👇

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👇👇👇跟官方3D Renders圖比較，實物上手不欺場！👇👇👇

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日清合味道杯麵 x Bandai Spirit「Best Hit Chronicle」1:1組裝模型定價2,420日元（含消費稅10％）。但由於太受歡迎，首批模型極速售罄，將於9月28日發貨。目前第二批貨正接受預訂（詳見官網）。但以下這款49周年紀錄版的黃金模型，似乎更加正！即睇：

此黃金版日清合味道1:1組裝模型為限量50個的非賣品，僅作Facebook小遊戲贈品。只要Follow官方專頁再share post即有機會嬴取，名額50位。

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