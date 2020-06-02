日清合味道杯麵出1:1組裝模型！3D細緻分色麵餅配料有得砌無得淥

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【日清 x Bandai 1:1合味道杯麵組裝模型】你無睇錯，網民講了很多年的杯麵模型終於面世。Bandai Spirit旗下Hobby事業部今日（6月2日）宣佈推出家傳戶曉的Nissin 日清合味道杯麵的1:1組裝模型，更抵死標榜是「3分鐘內無法完成製作」的模型！

日清同Bandai聯乘出合味道杯麵1:1組裝模型！Bandai Spirit Hobby的「Best Hit Chronicle」模型系列向來以日本劃時代商品為主題，之前就推出過Sony PlayStation及 SEGA Saturn的遊戲主機組裝模型，大玩集體回憶。最新作就是3分鐘食得的日清合味道杯麵。即睇超爆勁預告片擷圖！（圖源：バンダイ公式チャンネル ；點擊放大圖片細睇詳情）：

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Bandai表示這1:1日清合味道模型是「3分鐘內無法完成製作」，他們為真實的杯麵麵條進行3D掃描，透過精確建模製作塑膠零件。不只杯麵杯和日清商標的零件仔細分層分色，就連菜乾、肉乾、蝦碌等配料都著力還原（圖源：Bandai Hobby ；點擊放大圖片細睇詳情）：

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日清合味道杯麵 x Bandai Spirit「Best Hit Chronicle」1:1組裝模型預計2020年9月發售，定價2,420日元（含稅10％）。貴就貴少少，不過還原度像真度望落好似幾高，買來砌整蠱朋友都好。

網民就覺得好好笑。一些人覺得是整蠱神器，幾可亂真唔小心淥咗就好笑。一些人不相信是真出品，認為Bandai和日清把4月愚人節放到6月進行了。一些人則表示如果是1:1模型，不如買個真正的日清合味道杯麵好過（起碼真的有得睇有得食？）（點擊放大圖片細睇詳情）：

超爆勁YouTube預告片：

資料來源：Bandai Hobbyバンダイ公式チャンネル

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