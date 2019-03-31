【愚人節】日清騎呢杯麵耳機伏味濃　April Fools笑話搶先偷跑？

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杯麵廠商日清（Nissin）日前於透過其官方精品網店發表一款名為「HYPERX CUP MIX-IN」的電競級耳機產品，兩側耳罩成個杯麵模樣又有白色膠叉咪，非常搞笑，氣質宛如《國產零零漆》達文西羅家英發明的低能高科技產品。只能說4月將至，又到了「眼見未為真」的愚人節，此杯麵型耳機似乎伏味甚濃，堅定流？

日清官方周邊產品網店Nissinfanstore.com前日有款全新電競耳機「HYPERX CUP MIX-IN」上架，一見到那個幽默感十足的設計造型，還有煞有介事的簡介文字，就足以令人忍俊不禁：標榜「HyperX / Nissin Dual-Chamber Drivers」以兩個杯麵杯提供市面上最大體積的耳機​，帶來「更大的分析度、更少失真和慵懶的滿足感」。​

此款杯麵型耳機的官方介紹形容得似層層，似乎是為機迷、電競選手度身設計。所謂「屢獲殊榮」的「Soothing Comfort」超舒適感，係拜優質的紅色記憶泡沫耳墊所賜。加上可擴展頭箍是由正在申請專利的「Noodlette™」技術打造，提供「拉麵般柔滑」的柔軟呵護，讓用家在長時間打機中享受舒適的遊戲體驗。

聽到這裡，相信讀者都覺得日清這個單品真假難分。最抵死過癮之處是HYPERX CUP MIX-IN還有隻白色膠叉形咪，其型號稱作「可拆卸式抗噪Microphork™」可謂極盡詼諧。咪和杯麵膠叉合體而成的Microphork™據說通過了「Elite Electronic Epicureans」和「Discord」認證，具備消除雜音功能，可消除邊打機邊食杯麵時的啜啜聲雜音，為玩家提供清晰的即時通訊云云。

此杯麵Headphone的發布日子如此接近4月1日愚人節，實在讓不少人大開防伏Mode不敢跟車。加上產品上架後隨即在網頁顯示「SOLD OUT」，就更令人懷疑是愚人節惡搞。不過其實官方都已經用彩蛋揭曉真相。只要將網頁內的圖片在新分頁直接打開，便會發現檔名「CN_AprilFools_ForSite_headphones_1600x@2x.jpg」內寫明April Fools，心水清的朋友都明白是甚麼一回事吧。

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