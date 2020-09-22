豐澤/友和網店耳機劈價開倉　Sony/Apple/Beats 80款抵買耳機推介

【網店耳機開倉推介】9月Apple未趕及推出新Airpods Studio前，網店推出不同耳機優惠，豐澤舉行耳機限時優惠，17款有線/無線耳機品牌最平42折發售；另一網店友和Yoho亦推出耳機平均6折優惠，VIP可享再減優惠，精選共80款抵買耳機推介。

👇🏻👇🏻豐澤耳機限時優惠，包括Sony、JBL及Beats無線耳機共20款【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 另外包括Audio-Techinca、Shure、AKG、Jaybird 等真無線降噪及運動耳機共30款推介【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 友和網店耳機專區亦推出多款耳機優惠，平均6折；Apple Airpods Pro亦減$370【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 豐澤網店亦同時舉行LG品牌勁賞周，LG 4K LCD/LED電視，22款家電產品以開倉價發售【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻同場加映：Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE 正式推出，功能、售價1分鐘睇晒！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE / iPad 8 / iPad Air 詳細功能，即睇

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