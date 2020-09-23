【輕薄手提電腦】作為一部文書手提電腦，除了性能﹑價錢要考慮外，機身的輕薄程度也非常重要。大多數用文書機的學生﹑打工仔，都會經常帶 Notebook 外出，便攜性可能比機身的外表更重要，想找一部抵玩，而又能輕鬆拿住他走訪不同地方的 Notebook？以下 9 部筆者在腦埸精選的機型應該適合用來參考。

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同埸加映：iOS 14自訂風格Widget｜3步教你用Widgetsmith 製個人化Home介面

【iOS 14 Widget 自訂教學】Apple 在上個星期正式推出 iPhone 用的 iOS 14 系統更新，今個版本在外觀上帶來了不少改變，尤其於 Home 介面上可以加入新引入的 Widget 小工具，為用家帶來了更大的風格彈性。

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