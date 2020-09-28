豐澤VIP開倉特賣場又來了！上次5月開倉時有非常多超值的劈價產品，包括iPad、MacBook、Samsung手機等，不少劈價達6成。而今次同樣在荃灣豐澤VIP特賣場開倉，不過就只得10月5日一天，而且同樣需要事先網上登記！

荃灣豐澤特賣場時不時都會開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，以往經驗如手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近6至7成，非常抵買。而今次豐澤特賣場暫時只限10月5日一天舉行，而且更暫只接受易賞錢VIP會員登記優先買。（或許之後會開放給普通會員）

上次特賣場同樣因為疫情關係，需要事先登記才可入場。（林勇攝）

究竟今次10月5日的豐澤VIP開倉特賣場如何登記入場？即睇以下步驟👇👇👇

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今次特賣場有什麼筍貨可搶？暫時就未有任何資料，不過估計手機、平板電腦、Notebook甚至家電應該都會有，不妨睇返上一次5月特賣場時有什麼超筍貨做參考！

上次特賣場開售重點數碼產品

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電腦產品、相機及家電等產品

+ 12 + 12 + 12

+ 30 + 30 + 30

相機

耳機

+ 3 + 3 + 3

其他電器

+ 11 + 11 + 11