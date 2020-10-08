iPhone 12 mini傳受成本受限　鏡頭/屏幕5大縮水位　配置慘不忍睹

iPhone 12有望在10月13日正式與大家見面，並採用分批上市的策略，5.4吋的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12先發，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max預計稍晚。

由於起售價最低，且是唯一一款5.4吋的小屏旗艦，iPhone 12 mini的關注度一直居高不下。但傳聞稱，由於成本限制，這款小屏旗艦的配置可能會「慘不忍睹」。

日前，外媒根據傳聞，總結了iPhone 12 mini配置上的五大「閹割」，點擊即睇：

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首先，iPhone 12 mini會採用OLED屏幕，但顯示技術上較其它幾款型號會有所缺失，比如10-bit顏色顯示、XDR等等。其次，iPhone 12系列新增的LiDAR（光學偵測和測距）激光雷達感測器只會在Pro版本上看到，作為更小，成本更低的非Pro機型，預計‌iPhone 12‌ mini不會配備LiDAR掃描儀。此外，和iPhone 11，iPhone 12 mini同樣會採用後置雙攝，包括廣角、超廣角鏡頭，但Pro版上的長焦鏡頭依然不會在iPhone 12 mini上出現。

有傳言稱，6.7吋的iPhone 12 Pro Max將支持傳感器移位圖像穩定技術，該技術可為超廣角鏡頭帶來更好圖像穩定性——將光學圖像穩定技術應用於相機傳感器，而非單個鏡頭，預計‌iPhone 12‌ mini同樣不支持。‌當然，iPhone 12‌ mini可能仍會受益於蘋果的新鏡頭陣列和經過改進的Smart HDR，以實現更好的低光性能。

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不僅如此，作為iPhone 12系列中最小的機型，‌iPhone 12‌ mini電池也可能是最小的。認證信息表明，‌iPhone 12‌ mini的電池容量僅為2227mAh。蘋果目前最小的旗艦產品iPhone 5.8吋iPhone 11 Pro的電池容量為3046mAh，iPhone 12 mini的容量比它還小了819mAh。儘管A14仿生處理器和OLED顯示屏可能會提高電池效率，但‌iPhone 12‌ mini電池容量的限制可能會導致整體電池壽命縮短。

最後，有傳言稱， iPhone 12 Pro Max將支持更快的mmWave（毫米波）5G，iPhone 12 mini僅支持Sub-6GHz 5G。據推測，Pro Max版本才有內部空間來容納mmWave所需的天線設計，以及更大的電池以應對更高的功耗。

儘管如此，iPhone 12 mini仍將標配A14處理器、OLED屏幕，對於很多小屏愛好者來說，依然值得期待。