Amazon網購攻略｜Prime Day、Black Friday、Cyber Monday...這些都是Amazon的每年劈價的大日子，瘋狂掃清特價產品。不過，就算大如Amazon的網店都有不少網購陷阱，下文就拆解Amazon的網購陷阱。另外亦分享免運費直寄香港心得以及集運等6大技巧。

世界各地的Amazon網店，都不時可以「尋到寶」，購買比香港平一大截的產品。而且如Prime Day、Black Friday、Cyber Monday這些日子，劈價幅度就更加大。不過，就算如Amazon般大的網店，都會不少有「無良奸商」，一不小心中招買得更貴，又或者買錯翻版貨，就欲哭無淚。

👇👇為免中招，下圖文為大家解說Amazon網購六大技巧。教大家如何免費運送港、集運教學以及三個「Prime Day、Black Friday、Cyber Monday」必要記得的日子👇👇

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同場加映：Amazon除了三大特價日子「Prime Day」、「Black Friday」及「Cyber Monday」外，網店不時都會有特價產品。總合連登網民意見，對比香港售價，非常抵買的產品，精選15件必買日用及電子產品等。

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