HomePod mini正式登場！Apple Event除了公布了iPhone 12／12 mini、iPhone 12 Pro及12 Pro Max四款新手機外，最搶眼球的當然是HomePod mini！

Tim Cook於Apple Event發布會中，第一件發布的新產品便是「HomePod mini」，只有手掌心大的機身，內裡卻擁有非常出色的智能喇叭功能及音質。最重要是售價都算吸引，設計亦十分時尚，放在家中聽歌或與家人語音聯絡都十分方便。

Apple終於推出價格較平的智能喇叭，好令果迷更低成本打造智能家居。（Apple）

究竟今次HomePod mini加入了什麼新賣點？售價以及推出日期？留意下圖文詳盡解說。

👇👇即睇HomePod mini 令人心動值得入手的10個賣點以及幾時開賣👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：究竟今次的發布會重點有多少？即睇以下為大家準備的 Apple iPhone 12 發布會懶人包！

👇👇2 分鐘速睇 iPhone 12 系列 4 機發布重點👇👇

+ 29 + 29 + 29