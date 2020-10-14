撰文：林勇
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HomePod mini正式登場！Apple Event除了公布了iPhone 12／12 mini、iPhone 12 Pro及12 Pro Max四款新手機外，最搶眼球的當然是HomePod mini！
Tim Cook於Apple Event發布會中，第一件發布的新產品便是「HomePod mini」，只有手掌心大的機身，內裡卻擁有非常出色的智能喇叭功能及音質。最重要是售價都算吸引，設計亦十分時尚，放在家中聽歌或與家人語音聯絡都十分方便。
Apple終於推出價格較平的智能喇叭，好令果迷更低成本打造智能家居。（Apple）
究竟今次HomePod mini加入了什麼新賣點？售價以及推出日期？留意下圖文詳盡解說。
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