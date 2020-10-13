iPhone 12發布會文字直播！2020年10月Apple Event 即將於香港時間10月14日凌晨1點舉行，預計除4款iPhone 12外，還會有HomePod Mini等新產品及服務推出。《香港01》科技玩物頻道記者，將會與各位網民一起直擊今次發布會，圖文直播即時將最新消息帶給大家！（圖文直播持續更新！）

👇👇10月13日午夜開始（10月14日凌晨）記者就會在以下圖文即時直擊iPhone 12發布會最新消息，請不時按F5 refresh 頁面睇最新消息！👇👇

10月14日

02：30＞Apple香港官網已更新iPhone 12等新機售價。最平iPhone 12 Mini $5,999起、iPhone 12為$6,799起、iPhone 12 Pro為$8499起、iPhone 12 Pro Max為止$9,399起。（👇👇點下圖放大睇售價）

02：15＞今次Apple Event與早日的爆料大神所講的完全一樣，只有4款iPhone 12、MagSafe無線充以及HomePod Mini，AirPods Studio及Airtags仍然未見影。期待之後新品發布。

02：10＞iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，7款iPhone同時上場。

02：07＞iPhone 12 Pro起標價為999美金，Pro Max為1099美金。iPhone 12、iPhone 12 Pro10月16日起訂，10月23日推出；iPhone 12 Mini及12 Pro Max為11月6日預訂，11月13日推出。兩款iPhone 12 Pro容量都加倍。

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02：03＞iPhone 12 Pro及Pro Max功能上更加專業。

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01：58 ＞iPhone 12 Pro及Pro Max將有LiDAR Scanner，空間感應及拍攝對焦速度提升6倍。

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01：56 ＞更多Pro拍攝模式，包括Pro Video，HDR Video Recording（Dolby Vision）。

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01：54 ＞Apple Proraw拍攝格式，可執相更細緻。

01：51＞iPhone 12 Pro Max可提供0.5-2.5x光學變焦（最多5倍），而感光元件比12 Pro更大，影像更靚。

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01：50＞iPhone 12 Pro四個鏡頭，Pro Max的鏡頭更強。

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01：47＞iPhone 12 Pro及Pro Max！

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01：46＞iPhone 12 Mini 699美金起，iPhone 12 799美金起。

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01：43 ＞iPhone 12 Mini推出。

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01：41 ＞為了減低碳排放，今代iPhone 12將不會附送火牛及耳機，但會送USB C to Lightning線。

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01：39＞兩款無線充電，單充iPhone及可連Apple Watch一起充的Duo無線充。第三廠都開始推出。

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01：37＞MagSafe回歸，包括磁吸無線充電。

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01：36 ＞相機大幅強化，全新Nightmode Timelapse。

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01：32＞Apple找來《League od Legends Wild Rift》示範。

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01：30 ＞ iPhone 12用上的A14 Bionic處理器，無論CPU、GPU核心都比現在所有其他品牌處理器快50％以上。

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01：27＞新5G技術「Smart Data Mode」，智能操作何時需要用LTE或5G網絡（或許因為省電作用）。

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01：25 ＞iPhone 12用上Super Retina XDR螢幕，而且新技術Ceramic Sheild，比以往螢幕硬4倍！

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01：21 ＞iPhone 12！5款顏色！

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01：18 ＞ 美國Verizon CEO登場指新iPhone將對應5G 超寬頻ultra-wideband（UWB），香港會否對應呢？

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01：15 ＞接下來新iPhone！5G來了！

01：13 ＞HomePod Mini賣99美金，11月6日開訂，11月16日推出。

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01：10 ＞智能系統可分辦不同家人的聲音操控，利用Siri來作操作家中任何智能電器，亦可以用作打電話、短訊等用。另外，新功能「Intercom」，可以直接作語音通訊與家中不同位置的HomePod連繫。

01：06 ＞ HomePod Mini只有3吋多高的小型智慧喇叭，內置S5晶片，可作為家居語音操控系統，而且可以pair一對作立體聲喇叭。

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01：05 ＞ HomePod Mini登場！

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01：00 ＞Tim Cook登場，先介紹智能家居新產品！

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00：58 ＞ 10月Apple Event即將開始

00：15 ＞ 如果iPhone有以下的顏色選擇，大家又會喜歡哪一款？

（圖片來源：9to5Mac）

今次iPhone 12的發布會以「Hi, Speed」作主題，相信5G會是其中一個最大賣點吧！（Apple）

10月13日

21：30 ＞ Tim Cook就在發布會前數小時，分享他的event day playlist。

今晚會示範HomePod Mini播放這些歌嗎？

👇👇以下是發布會數小時前流出的iPhone 12、HomePod Mini及無線充電裝置的「疑似」官方圖片！👇👇

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👇👇看看iPhone 12推出前的10個終極傳聞👇👇

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👇「Hi, Speed！」Apple iPhone 12 Event 官方影片直播👇