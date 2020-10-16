iPhone 12預訂｜Pro機電量縮　玻璃面或影響手感　4個不買的理由

iPhone 12系列終於發布了，這是蘋果史上最豪華的iPhone陣容，一共有四款機型：iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。這是蘋果首款5G手機，這個消息可能一年前就知道了，同時它「致敬經典」改回iPhone 4的垂直邊框設計，你至少半年前就知道了。而iPhone 12外形改變其實就是「垂直邊框的iPhone 11」，顯得略失誠意。

而看完以下「iPhone 12不值得買的理由」，你會對iP​​hone有新的認識。

▼▼▼點擊即睇「iPhone 12不值得買的四個理由」▼▼▼

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總結：

如果你是今年android旗艦機用戶，完全沒有太大必要換上iPhone 12系列產品。在一些核心的硬件配置上，今年android旗艦機都各具特色，高刷新率屏幕、大功率快充、超大底多攝都是亮點。

更重要的是，一台android旗艦機的購入價格對應的只是iPhone 12或者iPhone 12 Mini的起售價，想要更高端的iPhone 12 Pro Max又要不小的支出。

總而言之，iPhone 12系列是一次穩中求變的升級，對於iPhone 11系列用戶來說，除非想體驗5G網絡，否則iPhone 12沒有升級的必要。

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