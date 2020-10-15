【iPhone 12實機片段】日前Apple Event蘋果發布會「Hi, Speed」公開iPhone 12系列鉅細。受疫情影響，香港傳媒無法前往美國加州Apple園區上手試這首代5G iPhone，但美國電視台ABC News節目就率先披露兩部iPhone 12實機，當中還包括新色太平洋藍色！

iPhone 12實機曝光，大家終於不用只看Renders，還要是新色太平洋藍色！美國新聞台ABC News早晨節目《美國早晨》（Good Morning America）中，記者Becky Worley手上展示了藍色的iPhone 12和太平洋藍色（Pacific Blue）的iPhone 12 Pro：

👇👇👇ABC News披露iPhone 12 + 12 Pro藍色實機👇👇👇

iPhone 12系列是iPhone出現藍色的第一代，不少果迷都抱有期待。從該台新聞節目片段可見，iPhone 12 Pro的太平洋藍，雖然無iPhone 12的藍色般深色，但其機身的反光面都幾Sharp幾醒目，金屬光澤亦算明顯、特別。

Worley記者亦都即場示範試玩全新磁吸功能MagSafe。影片所見，她把皮革卡片套貼上去機背，過程算暢順，跟Apple官方廣告片預告的差不多：

👇👇👇ABC News iPhone 12 MagSafe磁吸卡片套試玩👇👇👇

除了展示iPhone 12，《美國早晨》節目還簡短採訪了iPhone市場營銷副總裁Kaiann Drance。當被問及從iPhone包裝盒中移除火牛和EarPods耳機時，Drance說今年iPhone 12帶來了其他用家更感興趣的改進，認為附送物品減少令新機更實惠：「人們通常已擁有這些東西（火牛和耳機），他們家中或者已經有幾個。因此就更大環保目標而言，這樣做是正確的。」

資料來源：Good Morning America

另外，外媒9to5Mac委託SpeedSmart實測iPhone 12 5G網速，主要集中比較6GHz和ｍｍWave兩個5G頻譜上的表現。他們分別實測iPhone 12連繫AT＆T、Verizon和T-Mobile三個美國電訊商的5G網絡時的上下載速度：

👇👇👇iPhone 12 5G 6GHz vs mmWave網速實測👇👇👇

上圖可見，就性能而言Verizon的mmWave 5G表現極好，下載速度輕易上GB。AT＆T測試結果顯示，低於6GHz的5G速度也略高於4G LTE。T-Mobile中頻帶5G亦出色。

資料來源：9to5Mac

但點都好，只有在美國版iPhone 12才支援mmWave 5G技術，香港目前無得用。從Apple官方iPhone 12 CG Renders也睇得出，美版官方圖iPhone 12機側的mmWave 5G天線（即那個輕微凸起的長方形位），並不存在於港版官方圖的機側：

👇👇👇iPhone 12美版官方Renders圖👇👇👇

👇👇👇iPhone 12非美版官方Renders圖👇👇👇

👇👇👇同場加映：iPhone 12 Pro電量縮 Apple未話你知購買須知你8件事👇👇👇

對於打算買iPhone 12系列手機自用的用家，有些事要注意一下。Apple發布會中雖然公布了不少iPhone 12 / iPhone 12 Pro系列細節，但仍有不少果迷關注的事情，Tim Cook並沒披露。

連登討論區／yuzion 發言截圖

例如有網民發現，iPhone 12 Pro電量竟比iPhone 11 Pro 少。下文會總括8件發布會沒有告訴你的事，讓準買家入手前先考慮清楚。

👇👇👇即刻開估！Apple發布會沒告訴你的8件事👇👇👇

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