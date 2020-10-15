iPhone 12｜9大細節值得關注　性能仍是個謎　方正外形影響握感？

如果按照「隔代大升級」的規律，今年的新 iPhone 本該迎來「S」後綴的一代。但從庫克公布了 iPhone 12 後，你就已經知道，今年的 iPhone 不會只有換名字那麼簡單。

iPhone 12 mini，iPhone 12，iPhone 12 Pro，iPhone 12 Pro Max，這是蘋果有史以來，第一次推出 4 款不同尺寸、型號的新 iPhone。它們的變化也相當大——靠着新的外觀設計，四款 iPhone 都脱離了過去 7 年來所堅持採用的圓潤邊框，重新迴歸到硬朗時代。

不止是外觀變了，屏幕、性能、拍照乃至是充電方式，iPhone 12 都有提升。

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01／除了扁平中框，外觀還有哪些改變？

時隔兩年，iPhone 12 再次迎來外觀上的變化。最明顯的不同體現在側邊。4 款 iPhone 12 的中框都變得扁平，而不再是以前圓潤的曲面。很多人把 iPhone 12 的新設計比作是一次「文藝復興」，因為在 iPhone 4、5 時代，蘋果就已經採用過這種方正設計。

然而在工藝上，iPhone 12 仍與它的前輩有着諸多不同點。你應該還記得 iPhone 5 側邊的那一圈倒角亮面，這其實是蘋果使用鑽石切割工藝加工而成。但在 iPhone 12 上，蘋果更傾向於使用自然的圓弧過渡，讓金屬中框與前屏幕面板、後蓋玻璃平緩地貼合在一起。如果是從側視圖來看，這和之前 iPad Pro 的處理方式很是類似。

雖然只是很細微的調整，但反應到真機上，還是會對手感帶來影響的，畢竟之前 iPhone 5 的斜邊，就被人抱怨說「割手」，而圓角則可以讓邊緣處理更為平滑。至於像 12 Pro Max 這樣的大尺寸機器，方正的形體設計，是否會對握持感帶來挑戰，有待之後的驗證。

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蘋果沒有在發佈會上解釋 iPhone 12 換用扁平邊框的原因，但前蘋果設計師喬納森·艾維曾在 2018 年談論過 iPad Pro 的設計改變。他稱，當蘋果的設計團隊可以將 iPad 做得足夠薄（當時新 iPad Pro 厚度只有 5.9 毫米，舊款為 6.1 毫米），就不需要再靠曲面，來營造出視覺上的「輕薄感」。

iPhone 12 也是同理，畢竟是輕薄度上，它也比前代有着長足的進步。另外從側視圖中還能看到，iPhone 12 調整了屏幕面板的結構。它不再是邊緣帶有弧度的 2.5D 玻璃的了，而是完全的「純平面」。這和 iPhone 12 使用的新型面板技術有關，我們會在下文做進一步解釋。

以上調整帶來的結果，最終體現在 iPhone 12 系列的重量和厚度上。我們先來看看一組 iPhone 的重量、厚度數據：

iPhone 11：194 克，8.3 毫米 iPhone 11 Pro：188 克，8.1 毫米 iPhone 11 Pro Max：226 克，8.1 毫米 iPhone XR：194 克，8.3 毫米 iPhone SE 第二代：148 克，7.3 毫米

而今年的 4 款新 iPhone，數據為：

iPhone 12 mini：133 克，7.4 毫米 iPhone 12：162 克，7.4 毫米 iPhone 12 Pro：187 克，7.4 毫米 iPhone 12 Pro Max：226 克，7.4 毫米

這套數據非常的亮眼，首先是厚度，我驚訝於蘋果居然將 4 款 iPhone 12 的厚度都統一為 7.4 毫米，基本和第二代 iPhone SE 相當。而重量方面，兩款 Pro 級變化不大， iPhone 12 的重量則比前代 11 以及 XR 低不少。

最出色的是 12 mini，它只有 133 克，意味着它比 iPhone 8、第二代 iPhone SE 還要輕。

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02／全系投靠 OLED，屏幕不再有妥協

對於很多用戶來說，今年的 iPhone 12 能夠在屏幕部分向 Pro 版旗艦看齊，應該是蘋果最有意義的一次「增配」。之所以這麼說，是因為今年除了 iPhone 12 Pro 外，連 12 和 12 mini 都採用了超視網膜 XDR 顯示屏，與 iPhone 11 Pro/Pro Max 同款。

這一改變也顯著提升了兩款非 Pro 級 iPhone 的屏幕素質，比如說 HDR 顯示，460-470ppi 的屏幕像素密度，更高的對比度，更高的亮度等。以上特性，都是之前配備 LCD 屏的 iPhone 11 和 XR 所無法擁有的特性。

統一採用超視網膜 XDR 顯示屏後，4 款 iPhone 12 的屏幕也不再有色彩、對比度上的差距了，非 Pro 版和 Pro 版，僅在最高亮度上有細微不同。甚至連正面屏幕的黑邊，4 款機型都是一樣的。尺寸上，iPhone 12 仍然為 6.1 吋，而 12 Pro 也由 5.8 升級為同樣的尺寸。

而 iPhone 12 mini 在換用全面屏後，使得蘋果能夠在一個比 iPhone 8 還要小的機身內，塞進了一塊 5.4 吋的屏幕，基本上就是很多人夢寐以求的「小屏旗艦」。iPhone 12 Pro Max 屏幕的大小則提升至 6.7 吋，比前兩代的 6.5 吋稍大些。

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03／4 倍抗跌落能力，怎麼實現？

超瓷晶面板（Ceramic Shield）是 iPhone 12 引入的一項新工藝，蘋果表示，它能使屏幕的前面板抗摔性提升 4 倍。該工藝是蘋果與康寧公司合作的成果，主要是在原有的玻璃材料中融入陶瓷晶體，如此一來，玻璃面板就能獲得陶瓷般的硬度，同時也兼顧了玻璃的通透性。

按照康寧的說法，iPhone 12 系列使用的前面板，也是「全球第一款透明無色的玻璃陶瓷」。另外我們在前文也提及，iPhone 12 的屏幕是「純平」的，因為這一設計也有助於讓前面板獲得更多保護，進而提升面板的耐用性。

蘋果與康寧的合作由來已久了，前者分別在 2017 年和 2019 年，向康寧投資超過 2 億美元，目的就是想讓康寧為 iPhone、iPad 等設備開發新型玻璃材料。這一投資成果在 iPhone 11 Pro 系列中已有體現。當時康寧藉助雙離子交互工藝，為 iPhone 定製了一套全新的後蓋玻璃。蘋果稱這是「智能手機中最堅硬的玻璃材質」。

細化到加工工藝上，這塊玻璃也十分了得。用過 11 Pro 系列的朋友應該會發現，它的主體是用 AG 工藝來實現磨砂質感，但凸出來的鏡頭區域，則是拋光面，也就是說蘋果在一整塊玻璃上同時做出了磨砂和亮面兩種質感。今年的 iPhone 12 Pro 系列，也繼承了這一獨特，且又堅固的後蓋設計，非常不錯。

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04／iPhone 12 的性能有多少提升？這還是個謎

今年 9 月，蘋果推出了最新一代基於 5nm 製程工藝設計的 A14 晶片，但當時蘋果只是給出了 A14 與 A12 的對比數據，而非去年的 A13。之後，包括 AnandTech 在內的媒體依照官網數據，給出了一些推測，他們認為 A14 在 CPU/GPU 性能部分，會比 A13 提升 16% 和 8% 左右。

若情況屬實，那麼 A14 的整體提升幅度並不如上一代的 A13，後者在這兩部分，都比 A12 有着約 20% 的性能改進。

本以為在 iPhone 12 發佈會上，蘋果會給出更具體的 A14 數據，但很遺憾，這次蘋果仍然只是把 5nm 工藝、118 億顆晶體管等特性複述了一遍，基本沒有談論 A14 和 A13 的對比。而發佈會上提到的「50% 性能提升」，對標對象是「其它競品晶片」，具體指的是誰，不得而知。

運存方面，有開發者從 Xcode 上查到了 4 款 iPhone 12 的運存信息，其中 iPhone 12/12 mini 為 4GB，而 iPhone 12 Pro/12 Pro Max 則為 6GB，相比上一代 iPhone 11 的全系 4GB 運存有所改變。

如果你想要了解 iPhone 12 的真實性能，最好還是等待之後的真機上手，屆時將得到一個更準確的答案。

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05／拍照仍是重點，不同型號間的差距更大了

影像能力，已經成為近兩年新 iPhone 改進最明顯的部分。去年，蘋果為三款 iPhone 加入了超廣角鏡頭，擴展了它們的取景視野以及拍攝自由度。到了今年的 iPhone 12 上，影像能力又有了新的提升，而且不同型號之間的配置差距也更為明顯。

先來說下 iPhone 12 和 12 mini，兩者仍然是雙攝組合，但廣角鏡頭光圈由原來 f/1.8 提升至 f/1.6，並換用了 7P 鏡頭，有效提升了暗光場景下的拍攝體驗，另一顆超廣角鏡頭則沒有明顯變化。

至於 iPhone 12 Pro 和 12 Pro Max，則在原有的廣角、超廣角和長焦基礎上，加入一顆 LiDAR 激光雷達傳感器。這顆傳感器在今年的 iPad Pro 上已有運用，主要是用來捕捉深度數據，提升 AR 應用體驗的，但這次兩款 iPhone 12 Pro 把它用在了輔助對焦上，將低光場景下的對焦速度提升了 6 倍之多，進一步發揮出 ToF 傳感器的優勢。

另一個值得注意的是兩款 Pro 級 iPhone 的鏡頭配置。在 XS、11 這兩代裏，它們的參數基本是一致的，所以不管你選擇的是哪一款 Pro，都能獲得相同的拍照體驗。

今年不一樣了，表面上都是三攝外加一顆傳感器，但 iPhone 12 Pro Max 的廣角鏡頭配備了全新的感光元件，面積直接增加了 47%，單位像素面積由 1.4μm 增至 1.7μm，可以說是獲得了更好的畫質，以及成像能力。

長焦方面，12 Pro Max 的鏡頭焦距變得更長，由 52mm 改為 65mm，能拍出更棒的特寫照片，同時還支持最高 5 倍的光學變焦，和 12 倍的數碼變焦。另外，iPhone 12 Pro Max 的廣角鏡頭還引入了全新的「傳感器位移」方案，這是一項在相機領域非常成熟的技術。

過往我們在手機上看到的 OIS 光學防抖，主要是藉助浮動鏡組，來調整光線進入到傳感器的路徑，來實現穩定圖像的作用。而傳感器位移，顧名思義，移動的對象就由鏡組變成傳感器了。當機身晃動時，機身內的傳感器就會做對應的補償運動。

總體來看，iPhone 12 Pro Max 的拍照能力將會很「兇殘」，不僅有新的大底，也有了新的防抖方案，不管是對靜態拍照，還是動態影片拍攝，都會帶來顯著的提升。

軟件部分，得益於 A14 的到來，iPhone 12 獲得第三代智能 HDR 算法的升級，以及直接錄製、剪輯杜比視界 HDR 影片的能力，還是 10bit 的。其次是夜間模式和 Deep Fusion 深度融合，之前這兩項技術只適用於個別鏡頭，比如說 iPhone 11 系列的夜景模式就不適用超廣角，導致這顆鏡頭在夜間的成片率較差。

但在今年的 4 款 iPhone 12 上，蘋果將這兩項技術應用到了所有鏡頭上，不僅包括了超廣角，連前置鏡頭都不例外，因此我也很期待本次 iPhone 12 的暗光自拍表現。

最後一項是 Apple ProRaw，這是 Pro 版 iPhone 專屬的功能，其實就是讓用戶獲得輸出 Raw 格式照片的機會，增加後期調整的空間。該功能會在之後的 iOS 軟件更新中提供。

06／Magsafe 復活，無線充電變快了

如傳聞所說，今年的 iPhone 12 包裝盒內，不再配備單獨的充電頭和有線耳機了，只會保留一根 USB-C 至 Lightning 的快充線。蘋果給出的原因當然還是環保，但對消費者來說，這確實是一次「減配」，估計也會成為本代 iPhone 12 的黑點之一。

在充電方式上，今年蘋果拿出了一套新方案，重新復活已經被 MacBook 所拋棄的 MagSafe 磁吸充電。從影片和圖片中你會看到，蘋果在 iPhone 12 機身內部塞入了一個環形磁鐵結構，可以讓對應的充電器，自動吸附在機身後背。

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這項設計帶來的好處主要有三點。

第一，更高的充電速率。根據官網數據顯示，使用 MagSafe 磁吸配件，無線充電的功率最高能達到 15W，而傳統的 Qi 協議仍然只是 7.5W。

第二，提升了無線充電的易用性。由於 MagSafe 磁鐵帶來的吸附作用，設備能自動「貼」到充電板上，而不再需要用戶自己去對準線圈位置，還可以做到一邊充電一邊玩手機。

第三，則是一系列基於磁吸特性的配件。磁吸設計帶來的最大價值，是能夠在「不破壞產品外觀一體性的情況下，賦予設備擴展連接的屬性」。

iPhone 12 也是如此，如今蘋果不僅為它打造了專門的手機殼，還有一系列的卡套，以及新的充電配件，均是靠磁吸，而非額外的開孔實現的。當然，這些配件都得你自己買才行。

可以預見的是，今後肯定還會有其它第三方廠商，針對 iPhone 12 打造出豐富的 MagSafe 配件。新的配件生意，正在向蘋果招手了。

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07／5G 有了，這次總該換高通基帶了吧？

在 iPhone 12 發佈前，很多朋友還在猜測，蘋果預熱海報上那句「Hi,Speed」是什麼意思。發佈會上揭曉了這個答案，它說的其實是 5G。

今年 4 款 iPhone 12 支持 5G，其實不算太意外。更多人好奇的是，蘋果與高通的關係迴歸正常後，是否會在 iPhone 12 上採用來自高通的 5G 基帶晶片？這個可能性很大，畢竟英特爾的基帶業務已經賣給了蘋果，而現階段，高通可以說是蘋果最好，也是唯一的供應商選擇。

5G 需要關注的另一個細節是頻段。美版獨享毫米波版本，你會看到，該地區銷售的 iPhone 12，側邊都能看到額外的天線區，那是為毫米波而準備的。不過，由於國內商用毫米波還需一段時日，所以大家放心選擇國行、港版等地區的型號就好，不用刻意選擇美版。

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08／沒有高刷是遺憾，但維持續航也重要

iPhone 什麼時候能用上和 Android 旗艦機一樣的 90、120Hz 高刷新率屏，已經是一個爭論了大半年的問題。但結果大家都知道了，iPhone 12 並沒有用上高刷屏，雖有遺憾，但我也理解蘋果的選擇。

別忘了，今年的 iPhone 12 也是蘋果第一批支持 5G 的 iPhone，如何在功耗和續航之間實現平衡，才是蘋果更優先要考慮的問題。從結果來看，iPhone 12 的續航情況總體還算理想，尤其在支持 5G 的情況下，續航數據基本能維持在和前代相同的水準。

首先是 iPhone 12 Pro Max，三項數據均和 11 Pro Max 保持一致，而去年 11 Pro Max 的續航有多好，用過的人應該都知道。其次是 iPhone 12 Pro，影片播放時長相比 11 Pro 下降了 1 小時，其餘兩項指標一致，預估續航能力和 11 Pro 相當。

iPhone 12，三項數據和 iPhone 11 一致，續航也沒有太大變化。但 iPhone 12 mini 的情況就比較複雜了，整體續航能力大概介於 iPhone SE 第二代和 iPhone 12 之間。

問題在於，iPhone SE 第二代的續航力，在目前 iPhone 陣營中是最差的，也普遍低於主流 Android 旗艦手機的續航水準。考慮到 12 mini 是 4 款機型中尺寸最小的一台，電池容量肯定也是最小的，所以我也對它的續航不抱太大希望，實際表現還是等待之後的真機測試。

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09／關於價格

最後說下 iPhone 12 的定價。4 款機型，其中 12 Pro 系列維持了和去年一樣的 999 美元起步價，但由於起步容量從 64GB 變成了 128GB，可以看作是一次「加量不加價」。

但出貨的主力還是在 iPhone 12 和 12 mini 上。目前來看，這兩款型號算是「漲價」了。在去年，64GB 版 iPhone 11 的價格是 5,999 元，對應到今年，反而變成了 iPhone 12 mini 的起步價。而 iPhone 12 自己的起步價則變成 6799 元，意味着這個不帶 Pro 後綴的標準版本，價格上漲了 800 元左右。

蘋果漲價的理由，除了更好的元器件、新設計外，今年還多了 5G 和屏幕方面的提升，應該也是想為更「低端」的 12 mini 留出空間。

從我個人角度來看，iPhone 12 依舊是最適合大部分人入手的機型。畢竟它的續航沒有 12 mini 那麼糟糕，尺寸適宜，而且相對於前兩年的 iPhone XR、11，這次的 12 還在屏幕部分追平了 Pro 版；而喜歡大屏機，或是希望享受到 iPhone 最好拍照的用戶，仍然可以考慮 iPhone 12 Pro 系列。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：iPhone 12 這 9 個最值得關注的細節，我們找全了】