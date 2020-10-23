iPhone 12／12 Pro電池續航嚴重落後　實測證四款Android手機更強

iPhone 12 系列電池容量相比上一代有所減少，並且支持 5G，雖然有「智能數據模式」，可以視情況切換，但如果用戶一直開啟 5G，電池續航表現又會如何呢？

Tom's Guide 針對 iPhone 12、iPhone 12 Pro 在 5G 網絡下的續航表現，與其他品牌智能手機進行了對比。參與比較的其他手機包括 iPhone 11、iPhone 11 Pro、三星 Galaxy S20 5G、Galaxy S20 Plus 5G、OnePlus 8T 5G 和 Google Pixel 5。其中，iPhone 11 系列支持 4G 網絡，所以也只能測試它的 4G 作為參照。

測試人員先使這些手機處於充滿電的狀態，鎖定上網使用，將屏幕亮度設為 150，然後連續瀏覽網頁，每 30 秒鐘開啟一個新頁面，直到電池耗盡，觀察每一部手機可以持續使用多久。

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